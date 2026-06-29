Χιτ: Ο Ουίγκινς υπογράφει τριετές συμβόλαιο 64 εκατ. δολ. και θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη

Σημαντική εξέλιξη για την ομάδα του Μαϊάμι, που πριν από λίγες μέρες έκανε το trade του καλοκαιριού, αποκτώντας τον "Greek Freak".
Οι Χιτ τα βρήκαν σε όλα με το άλλοτε Νο. 1 του NBA Draft (2014), ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Μαϊάμι και θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο πλευρό των Αντετοκούνμπο - Αντεμπάγιο.
Την περασμένη σεζόν ο 31χρονος σμολ φόργουορντ είχε 15,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο στον «μαγικό κόσμο».
Just in: Miami Heat forward Andrew Wiggins intends to a sign a three-year, $64 million contract to stay with the franchise, with a player option in the third season, sources tell ESPN. Heat executives and Wiggins' agents at CAA sports Steven Heumann and Andrew Morrison, as well… pic.twitter.com/mMXDjLQ9qA— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026