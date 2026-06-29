Χιτ: Ο Ουίγκινς υπογράφει τριετές συμβόλαιο 64 εκατ. δολ. και θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη

Οι Μαϊάμι Χιτ και ο Άντριου Ουίγκινς ετοιμάζονται να υπογράψουν ένα νέο, τριετές συμβόλαιο ύψους 64 εκατ. δολ., που θα βάλει τον Καναδό στο πλευρό των Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μπαμ Αντεμπάγιο.

Σημαντική εξέλιξη για την ομάδα του Μαϊάμι, που πριν από λίγες μέρες έκανε το trade του καλοκαιριού, αποκτώντας τον "Greek Freak".

Οι Χιτ τα βρήκαν σε όλα με το άλλοτε Νο. 1 του NBA Draft (2014), ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Μαϊάμι και θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο πλευρό των Αντετοκούνμπο - Αντεμπάγιο.

Την περασμένη σεζόν ο 31χρονος σμολ φόργουορντ είχε 15,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο στον «μαγικό κόσμο».