Βεζένκοφ για τη μετακίνηση του Φαλ στον Παναθηναϊκό: «Επαγγελματική απόφαση, του εύχομαι να είναι υγιής»

Ο Σάσα Βεζένκοφ σχολίασε τη συμφωνία του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό Aktor, αλλά και το deal του Ολυμπιακού με τον Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στα Μέσα της πατρίδας του:

Για τη μετακίνηση του Φαλ στον Παναθηναϊκό Aktor: «Είναι μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά σου πέντε χρόνια που έζησες με συγκεκριμένους ανθρώπους. Περάσαμε τόσες πολλές στιγμές μαζί και του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι όσα ζήσαμε μαζί».

Για τη μεταγραφή του Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ: «Γνωρίζω ότι έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και περίπου έναν μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον, τον Μοντέρο και τα παιδιά που ήταν μαζί μας και πέρσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Απομένει να το αποδείξουμε στο παρκέ».

Για το αν θα αγωνιστεί με την εθνική τον Αύγουστο: «Αν είμαστε καλά στην υγεία μας, τον Αύγουστο θα είμαι εδώ. Η προετοιμασία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και υπάρχει χρόνος. Το σημαντικό τώρα είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, όταν είμαι υγιής και το επιτρέπει το πρόγραμμα της EuroLeague, θα είμαι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσω την εθνική ομάδα».