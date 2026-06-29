Λουβαβού - Καμπαρό: «Χαμός» στην αγορά για τον Γάλλο φόργουορντ

Ο Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό μένει ελεύθερος από τη Μπασκόνια και προκαλεί... χαμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Γάλλος φόργουορντ πραγματοποίησε τρομερή σεζόν με τους Βάσκους (18,2 πόντοι, 3,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague) και ετοιμάζεται να την εξαργυρώσει.

Ως γνωστόν, η Βιλερμπάν του έχει καταθέσει μια εξαιρετική πρόταση που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ για διετές συμβόλαιο, όμως στο «κυνήγι» του βρίσκονται τόσο η Φενέρμπαχτσε, όσο και η Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το "encestando", για τον πρώην NBAer ενδιαφέρεται «ζεστά» και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, το... μεγάλο εμπόδιο της «βασίλισσας» ακούει στο όνομα της ομάδας του Τόνι Πάρκερ και της τεράστιας πρότασης που έχει καταθέσει στον "TLC".