Γίνεται free agent ο Γκριν και οι Ουόριορς βρίσκουν μεγαλύτερη... ευελιξία για να κινηθούν για τον Λεμπρόν!

Ο Γκριν αποφάσισε να κάνει opt-out στο συμβόλαιό του με τους «πολεμιστές», που προέβλεπε ένα ποσό της τάξης των 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την ερχόμενη σεζόν. Έτσι, ο Γκριν μπαίνει στη λίστα των free agents, αν και κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει εκ νέου με τους Ουόριορς.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η «παρέα» του Στεφ Κάρι, όπως σημειώνει ο Σαμς Σαράνια, μετά την παραπάνω εξέλιξη βρήκε την... ευελιξία που χρειαζόταν, για να κινηθεί εντυπωσιακά στην αγορά.
Πλέον, οι Ουόριορς αναμένεται να προσεγγίσουν ακόμα πιο δυναμικά το δίδυμο Λεμπρόν Τζέιμς - Άντονι Ντέιβις, θέλοντας να φέρουν εις πέρας κινήσεις που θα αλλάζαν όλο τον «χάρτη» του ΝΒΑ.
Golden State Warriors forward Draymond Green is declining his $27.7 million player option to become a free agent, sources tell ESPN. This move gives the Warriors flexibility to pursue LeBron James in free agency and Anthony Davis via trade to form a Big 4. pic.twitter.com/jBVRe1YZ1B— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026