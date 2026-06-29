Γίνεται free agent ο Γκριν και οι Ουόριορς βρίσκουν μεγαλύτερη... ευελιξία για να κινηθούν για τον Λεμπρόν!

Ο Ντρέιμοντ Γκριν βγαίνει στην αγορά ως free agent και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκουν την απαιτούμενη... ευελιξία για να κινηθούν για το «μπαμ» με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Γκριν αποφάσισε να κάνει opt-out στο συμβόλαιό του με τους «πολεμιστές», που προέβλεπε ένα ποσό της τάξης των 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την ερχόμενη σεζόν. Έτσι, ο Γκριν μπαίνει στη λίστα των free agents, αν και κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει εκ νέου με τους Ουόριορς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η «παρέα» του Στεφ Κάρι, όπως σημειώνει ο Σαμς Σαράνια, μετά την παραπάνω εξέλιξη βρήκε την... ευελιξία που χρειαζόταν, για να κινηθεί εντυπωσιακά στην αγορά.

Πλέον, οι Ουόριορς αναμένεται να προσεγγίσουν ακόμα πιο δυναμικά το δίδυμο Λεμπρόν Τζέιμς - Άντονι Ντέιβις, θέλοντας να φέρουν εις πέρας κινήσεις που θα αλλάζαν όλο τον «χάρτη» του ΝΒΑ.