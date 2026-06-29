Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την «αντισιωνιστική περιπολία» του Ρουβίκωνα

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση που γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο «Ρουβίκωνας», σύμφωνα με την οποία προέβη το περασμένο Σάββατο σε «αντισιωνιστική περιπολία», όπως αναφέρει, στην περιοχή της πλατείας Μαβίλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία παρήγγειλε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται από τον «Ρουβίκωνα» τα αδικήματα της εγκληματικής συμμορίας, της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων. Την έρευνα θα κληθεί να φέρει εις πέρας η Κρατική Ασφάλεια.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του «Ρουβίκωνα», στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να εκφράσει την αντίθεσή του στις ισραηλινές επενδύσεις και στην παρουσία ισραηλινών επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό.

«Αντισιωνιστική περιπολία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου προς την Πλατεία Μαβίλη, όπου έχει παρεισφρήσει παρασιτικά το Ισραηλινό κεφάλαιο, μαζί με συντρόφους/συντρόφισσες από τον Διαρκή Αγώνα για την Ταξική Απελευθέρωση και την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες ενός ιδιότυπου εποικισμού πολλών μεγαλουπόλεων από το κεφάλαιο, εγχώριο και – κυρίως – εισαγόμενο. Η βία ενός κεφαλαίου που πρέπει διαρκώς να αυξάνεται για να διατηρήσει τις δομές εξουσίας που παράγει βρίσκει τον στόχο της στην κοινωνική βάση. Με το πρόσχημα της επένδυσης και της ανάπτυξης της οικονομίας, Ισραηλινά (και όχι μόνο) funds αγοράζουν μαζικά παραλίες, γειτονιές, και χωριά, μετατρέποντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών σε μετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο. Όσο τα νούμερα ανεβαίνουν και το χρήμα ρέει μονόδρομα προς τα πάνω, τόσο βλέπουμε τα κοινωνικά και φυσικά αγαθά να μετατρέπονται σε επενδύσιμο εμπόρευμα, τις παραλίες να τσιμεντώνονται, τους υδροβιότοπους να καταστρέφονται, και τα ενοίκια να τριπλασιάζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισραηλινοί σπεύδουν να «επενδύσουν» τα ματωμένα από την γενοκτονία λεφτά τους σε Airbnb και άλλα καταλύματα ή οικόπεδα-φιλέτα, τα οποία το ελληνικό κράτος ξεπουλάει σε τιμές ευκαιρίας. Ενώ ο λαός της Παλαιστίνης και του Λιβάνου σφαγιάζεται, οι τουρίστες σιωνιστές, στρατιώτες του IDF και οι οικογένειές τους καταφθάνουν κατά χιλιάδες με κρουαζιερόπλοια, μετατρέποντας τα επενδυτικά τους τσιφλίκια σε πηγές εισοδήματος ή σε τόπους ξεκούρασης από τους βιασμούς και τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών στη Γάζα. Οι ισραηλινές επενδύσεις αποτελούν μέρος της τακτικής «ήπιας δύναμης» του σιωνιστικού κράτους, ένα εργαλείο οικονομικής μόχλευσης του κράτους στο οποίο επενδύουν ώστε να ασκούν επιρροή σε θέματα εμπορικής συνεργασίας και διεθνών σχέσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργούν τεράστια κέρδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την διατήρηση της πολυδάπανης, διεθνούς προπαγανδιστικής μηχανής του Ισραήλ (Χασμπάρα).

Όσο κι αν κράτος και κεφαλαίο συνεργάζονται εμπορικά και πολεμικά με το τρομοκράτος του Ισραήλ, εμείς θα επιβάλουμε με την παρουσία μας πως οι γενοκτόνοι και οι σιωνιστές είναι ανεπιθύμητοι στις πόλεις μας.

ΕΞΩ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ»

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του για το παραπάνω περιστατικό, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος κάνει λόγο -μεταξύ άλλων- για «ένα νέο κλίμα εβραιοφοβίας», που «απειλεί όχι μόνο τους Έλληνες Εβραίους αλλά και την ευημερία του συνόλου των πολιτών», διότι «η ιστορία διδάσκει ότι ο αντισημιτισμός ξεκινάει την πορεία του με στόχο τους Εβραίους αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους».

Εκφράζει τη θλίψη του για «την ανοχή που δείχνουν οι αρχές της πολιτείας και οι κοινωνικοί φορείς απέναντι σε αυτό το νέο κύμα φανατισμού» και σημειώνει πως «αυτά τα “τάγματα εφόδου” και οι οπαδοί τους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις στρατηγικής σημασίας σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε μια περίοδο αστάθειας στην ανατολική Μεσόγειο που απειλεί την ασφάλεια και των δύο χωρών».

Υπογραμμίζει, ωστόσο, τη βεβαιότητά του ότι «τα “τάγματα εφόδου” του 2026 θα απομονωθούν και θα ηττηθούν, όπως ηττήθηκαν τα “τάγματα εφόδου” της Χρυσής Αυγής του 2012, και ότι τελικά η Ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία του 2026 θα υπερασπιστούν τις αξίες της Δημοκρατίας και του πολιτισμού και δεν θα επιτρέψουν την υπονόμευσή τους από τους οπαδούς του μίσους και του φανατισμού».

Θέση για το θέμα πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως σημείωσε, ο φασισμός δεν έχει χρώμα και κάθε κανονικός άνθρωπος, που δεν ανήκει στα άκρα και θέλει απλά να τηρείται ο νόμος, δεν διαχωρίζει τα ρόπαλα αν είναι μαύρα, κόκκινα, τους χρυσαυγίτες, τους ακροαριστερούς. Τώρα η διακύμανση των πράξεων που τελούν είναι θέμα της Δικαιοσύνης, έτσι, προφανώς δεν βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι την τέλεση ποινικών αδικημάτων, αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ, η ποινική αξιολόγηση μιας πράξης από μια άλλη και ο διαχωρισμός της είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει σημαντικά αυτά τα 7 χρόνια σε επίπεδο νομιμότητας και στα γήπεδα, γιατί και εκεί μια σειρά από εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν και στα πανεπιστήμια δεκάδες καταλήψεις εκκενώθηκαν και στη συνέχεια εντοπίστηκαν ναρκωτικά, βαρύς οπλισμός, σχηματίστηκαν δικογραφίες, τεράστιες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε επίπεδο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων, η ΔΑΟΕ έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, το Εσωτερικών Υποθέσεων.

Δικαίως πολλοί συμπολίτες μας και ψηφοφόροι μας διαμαρτύρονται για τη δράση ομάδων όπως αυτή την οποία αναφέρατε. Μπορεί η ποινική απαξία να μην είναι ίδια με τα βαριά κακουργήματα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει σημασία ακόμα και ένα πλημμέλημα όταν τελείται και μάλιστα με έναν τρόπο προκλητικό, η αστυνομία πρέπει να αντιδρά. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βρεθούν στη Δικαιοσύνη και για όσες μεγάλες επιτυχίες έχουμε πει «συγχαρητήρια», εδώ αναμένουμε από τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν το νόμο στα χέρια τους, να πάνε μόνο εκεί που πρέπει να πάνε που είναι στον εισαγγελέα, εκεί είναι ο μόνος φυσικός τους χώρος. Το τι θα κρίνει κάθε φορά ο εισαγγελέας δεν είναι δική μας δουλειά».

Πηγή: newsit.gr