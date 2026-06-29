«Η Ρεάλ Μαδρίτης... τσεκάρει πρώην παίκτη του Άρη»

Ο πρώην παίκτης του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, βρίσκεται στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 26χρονος πόιντ γκαρντ, που αγωνίστηκε με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης το 2024, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Για την ακρίβεια, ο ΝτεΤζούλιους ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας του ισπανικού πρωταθλήματος, έχοντας 17,8 πόντους και 4,4 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Μούρθια.

Δημοσιεύματα από την Ιβηρική Χερσόνησο, λοιπόν, υποστηρίζουν πως το όνομά του κάνει... γκελ στη διοίκηση της «βασίλισσας» και η περίπτωσή του δεν αποκλείεται να προχωρήσει, αφού πρώτα παρθούν οριστικές αποφάσεις για στο «μέτωπο» του head coach.

Θυμίζουμε πως στα... ραντάρ της Ρεάλ βρίσκεται και ο Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό, που φημολογείται πως έχει στα χέρια του μια πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο από τη Βιλερμπάν.