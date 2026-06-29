«Η Ρεάλ Μαδρίτης... τσεκάρει πρώην παίκτη του Άρη»

Ο 26χρονος πόιντ γκαρντ, που αγωνίστηκε με τους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης το 2024, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Για την ακρίβεια, ο ΝτεΤζούλιους ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας του ισπανικού πρωταθλήματος, έχοντας 17,8 πόντους και 4,4 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Μούρθια.
Δημοσιεύματα από την Ιβηρική Χερσόνησο, λοιπόν, υποστηρίζουν πως το όνομά του κάνει... γκελ στη διοίκηση της «βασίλισσας» και η περίπτωσή του δεν αποκλείεται να προχωρήσει, αφού πρώτα παρθούν οριστικές αποφάσεις για στο «μέτωπο» του head coach.
Θυμίζουμε πως στα... ραντάρ της Ρεάλ βρίσκεται και ο Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό, που φημολογείται πως έχει στα χέρια του μια πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο από τη Βιλερμπάν.
According to reports from Spain, Real Madrid have Timothe Luwawu-Cabarrot and David DeJulius on their shortlist of potential signings. 🚨✍️— Basketball Sphere (@BSphere_) June 29, 2026
Luwawu-Cabarrot is attracting interest from several EuroLeague clubs, while DeJulius impressed as one of the standout players in the Liga… pic.twitter.com/jrh8HfTzts