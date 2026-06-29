Ελεύθερος ο Μαμουκελασβίλι - Περιμένει να βρει μια σημαντική ευκαιρία στο ΝΒΑ

Ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ - σέντερ, που στην Εθνική Ομάδα της χώρας του αγωνίζεται και ως «3», έκανε opt-out από το συμβόλαιό του με τους Τορόντο Ράπτορς και άφησε τα 2,8 εκατ. δολ. που ήταν να λάβει την προσεχή σεζόν.
Όπως σημειώνει ο Σαμς Σαράνια, ο «Μάμου» έμεινε ελεύθερος για να ψάξει τη free agency του «μαγικού κόσμο», περιμένοντας... σοβαρό ενδιαφέρον στην αγορά και ένα ακόμα μεγαλύτερο συμβόλαιο.
Σε κάθε περίπτωση, ο 27χρονος παίκτης θέτει ως προτεραιότητα το ΝΒΑ και θεωρεί πως μπορεί να βρει κάτι καλό στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να θυμίσουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μαμουκελασβίλι φόρεσε 80 φορές τη φανέλα των Ράπτορς μετρώντας 11,2 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο.
Toronto Raptors big man Sandro Mamukelashvili is declining his $2.8 million player option for 2026-27 to become a free agent, George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. Mamukelashvili will have a strong developing market in free agency.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026