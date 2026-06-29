Αποσύρθηκε από το Λονδίνο ο Ντρέιπερ

Προς απογοήτευση των Βρετανών φιλάθλων, ο Τζακ Ντρέιπερ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο φετινό Wimbledon.

O 24χρονος Βρετανός ταλαιπωρείται ακόμα από το πρόβλημα στο χέρι, που τον άφησε εκτός από τον περασμένο Αύγουστο ως τον Φεβρουάριο, και αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση.

Αυτό, πάντως, είναι καλά νέα για τον Τέιλορ Φριτζ, που θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον lucky loser Nτούσαν Λάγιοβιτς.

O Nτρέιπερ, θυμίζουμε, είχε βάλει τον Άντι Μάρεϊ στην ομάδα του για τη σεζόν στο γρασίδι.

Χθες βράδυ αποσύρθηκε από το Wimbledon και η Έμα Ραντιουκάνου, με πρόβλημα στο πόδι, οπότε η απογοήτευση είναι διπλή στο Λονδίνο!