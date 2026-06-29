Συναγερμός στη Γερμανία: Πέντε νεκροί σε πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «μεγάλη επιχείρηση» στην οδό Dankersstra?e, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.
Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται αναφορά για πολλαπλούς υπόπτους, ωστόσο η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει.
Πηγή: ethnos.gr