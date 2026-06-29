Συναγερμός στη Γερμανία: Πέντε νεκροί σε πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.

Οι γερμανικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «μεγάλη επιχείρηση» στην οδό Dankersstra?e, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται αναφορά για πολλαπλούς υπόπτους, ωστόσο η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Πηγή: ethnos.gr