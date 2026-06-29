«Θέλουν το κόλπο-γκρόσο με την απόκτηση των Λεμπρόν - Ντέιβις οι Ουόριορς»!

Οι Ουόριορς φαίνεται πως επιχειρούν να πάνε για το κόλπο-γκρόσο με την απόκτηση των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις!

Όπως αναφέρει ο Κέβιν Ο’Κόνορ, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο είναι έτοιμη να κάνει trade τον Τζίμι Μπάτλερ για τον Άντονι Ντέιβις και στη συνέχεια να προχωρήσει για την απόκτηση του Λεμπρόν.

Οι Ουόριορς φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μία τριάδα-φωτιά με τον «Βασιλιά» και τους Κάρι-Ντέιβις.

Υπενθυμίζουμε πως ο Λεμπρόν την Τρίτη (30/6) θα μείνει και τυπικά ελεύθερος, με την ομάδα του Στιβ Κερ να επιχειρεί να βάλει «βόμβα» στο ΝΒΑ.