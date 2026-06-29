Πρώτη προπόνηση στου Ρέντη για τον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν 2026-27 άρχισε σήμερα (29/6) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει το πρώτο «ραντεβού» με τους παίκτες του στου Ρέντη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν διακοπές για έναν μήνα, «γέμισαν μπαταρίες» και ρίχνονται γεμάτοι προσδοκίες και υψηλούς στόχους στους απαιτητικούς ρυθμούς της προετοιμασίας.

Ο Πάμπλο Μαφέο ήταν το νέο πρόσωπο σήμερα, με δεδομένο πως οι Φορτούνης και Στουρνάρας έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το ίδιο ισχύει και για τον Νταβίντ Κάρμο, ο οποίος αφίχθη σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρολεύκους», στους οποίους μετράει ήδη δύο θητείες.

Οι Καμπελά, Παπακανέλλος, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Μπετανκόρ επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και έδωσαν ξανά το παρών στο Ρέντη.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου στην Ολλανδία, ενώ το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.