Μόνο ήττες σε νοκ άουτ με Ευρωπαίους η Παραγουάη, 32 ματς αήττητο το Μαρόκο

Με τρία ματς συνεχίζεται απόψε η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στα δύο από αυτά, η Γερμανία, το 8ο φαβορί για κατάκτηση, αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης και στη Γουαδελούπη του Μεξικού η Ολλανδία (7ο φαβορί) παίζει με το Μαρόκο.

Μετά από τον τελικό με τη Βραζιλία το 2002, όπου ηττήθηκε με 2-0, η Γερμανία δεν έχει χάσει ξανά από ομάδα της Νότιας Αμερικής σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ, μετρώντας 5 προκρίσεις.

Η Γερμανία έχασε 2-1 με ανατροπή στο 77’ από τον Ισημερινό, σε ένα ματς όπου έπαιξε έχοντας κατακτήσει την 1η θέση στον όμιλο. Ο Γιούλαν Νάγκελσμαν χρησιμοποίησε την ίδια ενδεκάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια, με Κουρασάο (7-1) και Ακτή Ελεφαντοστού (2-1), ενώ στο τρίτο έκανε μόνο δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα, η μία εκ των οποίων ήταν ο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πήρε τη θέση του Σλότερμπεκ της Ντόρμουντ που τραυματίστηκε και χάνει το υπόλοιπο τουρνουά. Όπως και στο φιλικό με την Ελλάδα τον Μάρτιο, η Παραγουάη με υπομονή και αγωνιστική κυνικότητα αντέδρασε μετά το 4-1 από τις ΗΠΑ νικώντας 1-0 την Τουρκία και παίρνοντας το «Χ» με την Αυστραλία (0-0) για να προκριθεί ως 3η από τον όμιλό της. Έχει χάσει, χωρίς να σκοράρει, και στους 4 αγώνες της με ευρωπαϊκές ομάδες σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ. Τιμωρημένος ο μέσος της Μπράιτον, Γκόμες. Τα 6/7 τελευταία επίσημα παιχνίδια της Παραγουάης έμειναν στο Under. Κόντρα στη Γερμανία θα προσπαθήσει να προκριθεί με όπλο την άμυνα. Το πιθανότερο είναι να χάσει, ίσως με χαμηλό σκορ στο παιχνίδι.

Η Ολλανδία, η οποία δεν έχει ηττηθεί ποτέ από αφρικανική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (5 νίκες, 1 ισοπαλία), σκόραρε στα 18/19 τελευταία παιχνίδια της, δέχτηκε όμως και γκολ στα 7 πιο πρόσφατα. Μετά από το 2-2 με την Ιαπωνία την πρώτη αγωνιστική, ματς στο οποίο ισοφαρίστηκε στο 88’, η Ολλανδία επιβλήθηκε με 5-1 της Σουηδίας και με 3-1 της Τυνησίας. Τερμάτισε έτσι πρώτη στον όμιλο και συνέχισε το απόλυτο προκρίσεων από τη φάση των ομίλων και στις 12 έως τώρα παρουσίες της σε Μουντιάλ. Το Μαρόκο συγκέντρωσε τον ίδιο αριθμό βαθμών με τους «οράνιε», επτά, κατετάγη όμως 2ο στο γκρουπ του λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων από τη Βραζιλία. Με το «Χ» απέναντι στη «σελεσάο» και τις νίκες επί των Σκωτίας (1-0) και Αϊτής (4-2) έφτασε τα 32 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα.

Δυνατό αήττητο σερί για το Μαρόκο, με τους Ολλανδούς να υπερέχουν σε ποιότητα. Πιθανό το G/G και προς τους «Οράνιε» το παιχνίδι.

102. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1&U 2,5 3,30

103. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ 1Χ&G 2,37

