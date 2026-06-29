Με απόφαση Ηλιόπουλου ο Παντερμαλής αναλαμβάνει Εκτελεστικός Διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ!

Κίνηση-ματ από τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο ο οποίος θωρακίζει την Ερασιτεχνική με ένα σημαντικό στέλεχος, τον Νίκο Παντερμαλή, τον οποίο τοποθετεί ως Εκτελεστικό Διευθυντή της Μάνας ΑΕΚ που σημαίνει πως εκείνος πλέον θα ασκεί διοίκηση και θα έχει το γενικό πρόσταγμα.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνει τις προθέσεις του να αγκαλιάσει όλον τον Σύλλογο, να τον ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο και να εξασφαλίσει στο απόλυτο την ενότητα απέναντι σε διάφορους που προσπαθούν εδώ και καιρό να προκαλέσουν ρήγματα στην Ερασιτεχνική και κατ' επέκταση σε όλο το Σωματείο.

Ο Νίκος Παντερμαλής θυμίζουμε, από τον περασμένο Μάρτιο είναι μέλος στο ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ και φυσικά, αποτελεί ένα πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μάριου Ηλιόπουλου και έναν σημαντικό συνεργάτη του. Ο ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ λοιπόν, πήρε την απόφαση να τον εντάξει (και) στο στελεχιακό δυναμικό της Μάνας ΑΕΚ, τοποθετώντας τον Εκτελεστικό Διευθυντή, με τις αρμοδιότητες του να είναι σύνθετες και να αφορούν το διοικητικό, το εκτελεστικό και φυσικά το κομμάτι των αποφάσεων. Ο Νίκος Παντερμαλής θα έχει κομβικό ρόλο στην επόμενη μέρα της Μάνας ΑΕΚ, ενώ ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος ουσιαστικά θα είναι εγγυητής της πορείας της ΑΕΚ από σήμερα και στο εξής.

Οι εξελίξεις πλέον θα τρέξουν και ο Νίκος Παντερμαλής, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει σήμερα Δευτέρα ή αύριο Τρίτη 30/6 αν δεν επιτευχθεί απαρτία. Η Συνέλευση αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα αφού με τον Νίκο Παντερμαλή Εκτελεστικό Διευθυντή και τον Μάριο Ηλιόπουλο εγγυητή η Ερασιτεχνική ΑΕΚ περνά σε μια νέα εποχή.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, είχε αρχικά συνάντηση με τον Πρόεδρο του σωματείου και Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ κ. Αλέξη Αλεξίου και κατόπιν συνάντηση με τον νομικό και μέλος του Δ.Σ της ΠΑΕ κ. Νίκο Παντερμαλή.

Ο κ. Ηλιόπουλος μετά τις δύο ξεχωριστές επαφές, κάλεσε σε κοινή συνάντηση τους κ.κ Αλεξίου και Παντερμαλή. Εκεί ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόφαση του για ενεργοποίηση του κ. Παντερμαλή στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ σε εκτελεστικό ρόλο, από την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, που θεσπίζεται από εδώ και στο εξής έχοντας το γενικό πρόσταγμα.

Η κ. Γεωργία Λεμονιά που μέχρι τώρα εκτελούσε καθήκοντα γενικής διευθύντριας, γνωστοποίησε την παραίτηση της, η οποία και έγινε δεκτή.

Ο κ. Παντερμαλής θα βρεθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση του σωματείου, όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η ενεργοποίηση του στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ από την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

Ποιος είναι ο Νίκος Παντερμαλής

Ο Νίκος Παντερμαλής του Βασιλείου γεννήθηκε στο Μαρούσι και μεγάλωσε στην προσφυγική Νέα Κίο Αργολίδας, όντας μέλος οικογένειας με ρίζες από την Κίο της Μικράς Ασίας. Σε εφηβική ηλικία έπαιξε ποδόσφαιρο στο τοπικό αθλητικό σωματείο «Αργοναύτης Νέας Κίου». Είναι γιός του παλαίμαχου επαγγελματία ποδοσφαιριστή του Παναργειακού, Βασίλη Παντερμαλή.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον τομέα του «Οικονομικού Ποινικού Δικαίου», καθώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με master στις «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις». Ασκεί μάχιμη Δικηγορία ως ιδρυτής και επικεφαλής του Δικηγορικού Γραφείου «Ν. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που εδρεύει στο Κολωνάκι. Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας διαπραγματευτής από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

Στα διοικητικά της ΑΕΚ εισήλθε τον περασμένο Μάρτιο όταν επί διοίκησης προφανώς Μάριου Ηλιόπουλου έγινε μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ. Ο Νίκος Παντερμαλής, διατηρώντας μια ισχυρή σχέση - απόλυτης εμπιστοσύνης - με τον ηγέτη της Ένωσης, όλο αυτό το διάστημα δούλεψε μεθοδικά με πολύ συγκεκριμένες ιδέες και κατευθύνσεις.

Κατέχοντας τη θέση του υπευθύνου για τις σχέσεις της ΑΕΚ με τον Δήμο, μπόρεσε να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς της ΠΑΕ με τη Δημοτική Αρχή Τομπούλογλου οργανώνοντας μια σειρά από δράσεις με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Μάριου Ηλιόπουλου με πιο σημαντική, αυτή με τη δωρεά των απινιδωτών που έγινε προς τα σχολεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Ακολούθησαν όλο αυτό το διάστημα μια σειρά από δράσεις κοινωνικής ευθύνης με την ΑΕΚ να έρχεται πιο κοντά στην πόλη, στον Δήμο, στον Πολίτη, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Μια εξίσου σημαντική στιγμή για τον Νίκο Παντερμαλή είναι η εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ προς τιμήν της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο Ιωνικό Κέντρο στα μέσα Ιουνίου. Πως όμως οργανώθηκε αυτή η τόσο σπουδαία και τόσο ξεχωριστή εκδήλωση; Πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω, πέρυσι τα Χριστούγεννα όταν ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε τον Παντερμαλή στην Κωνσταντινούπολη και στο Φανάρι. Εκεί, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ είχε μια σειρά από επαφές και φυσικά είχε την τιμή να συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο. Στο πλαίσιο των επαφών που είχε, συναντήθηκε και με τον κύριο Δημήτρη Ζώτο, Διευθυντή της Πατριαρχικής Μεγάλης Του Γενους Σχολής. Κάπου εκεί μπήκε η ιδέα, ο Νίκος Παντερμαλής με την υποστήριξη και το ok του Μάριου Ηλιόπουλου με ότι συνεπάγεται αυτό για την σχέση εμπιστοσύνης των δύο ανδρών προχώρησε σε όλες αυτές τις επαφές που έπρεπε να γίνουν ανάμεσα σε ΠΑΕ ΑΕΚ, Δήμο, Σχολή για να τρέξει και να οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια και σεβασμό στη Μνήμη μια τόσο σπουδαία εκδήλωση. Μια εκδήλωση, που έστειλε το μήνυμα πως η ΑΕΚ, η ομάδα γέννημα θρέμμα της Κωνσταντινούπολης, όχι μόνο δεν ξεχνά ποτέ τις Ρίζες της, την Πόλη και τις Αλησμόνητες Πατρίδες αλλά ενισχύει τους δεσμούς της με το παρελθόν και την Ιστορία.

