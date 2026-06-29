Τέλος εποχής στην Ουρουγουάη: Παραιτείται ο Μπιέλσα μετά τον αποκλεισμό

Η αποτυχημένη πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ 2026 φαίνεται πως φέρνει το τέλος της συνεργασίας με τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TyC Sports, ο έμπειρος Αργεντινός τεχνικός έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο της «Σελέστε», μετά τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων.

Η ήττα με 1-0 από την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική αποδείχθηκε καθοριστική, με την Ουρουγουάη να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην τρίτη θέση του ομίλου, πίσω από Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, χωρίς να καταφέρει να βρεθεί ούτε ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπιέλσα μίλησε στους ποδοσφαιριστές του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του με ιδιαίτερα σκληρά λόγια.

«Δεν αφήνω τίποτα στο ουρουγουανικό ποδόσφαιρο» φέρεται να είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Φεύγω λυπημένος, γιατί με αφήσατε μόνο μου», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την έλλειψη στήριξης που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο 70χρονος προπονητής, σύμφωνα πάντα με το TyC Sports, έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου στο «Σεντενάριο» του Μοντεβιδέο την Τρίτη, όπου αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με μόλις δύο βαθμούς, έπειτα από ισοπαλίες απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήρι, πριν γνωρίσει την ήττα από την Ισπανία. Ένας απολογισμός που απέχει σημαντικά από τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και φαίνεται πως οδηγεί τη «Σελέστε» σε μια νέα εποχή, με αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία.

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