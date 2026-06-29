Η UEFA στρώνει το δρόμο στην ΚΕΔ

Αυξάνονται και πληθύνονται οι θετικές απόψεις για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών και στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Εκτός από τη θέληση της ΕΠΟ είναι εμφανής εδώ και καιρό η διάθεση της UEFA να μειώσει δραστικά την έλευση ξένων ρέφερι στη χώρα μας. Προσφάτως μάλιστα τάχθηκε ανοιχτά υπέρ αυτής της αναγκαιότητας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ρομπέρτο Ροσέτι.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της UEFA έχει εκφραστεί επανειλημμένως με κολακευτικά λόγια για την ΚΕΔ του Στεφάν Λανουά και την αξία των διεθνών Ελλήνων διαιτητών. Όμως η διαφαινόμενη αλλαγή πορείας δεν θα επηρεάσει μόνο το πάνω ράφι. Θα δώσει ώθηση και στον παραγωγικό ιστό της ελληνικής διαιτησίας.

Η ΕΠΟ επιχείρησε με μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια να προσελκύσει νέους ρέφερι, διαπιστώνοντας τη λειψανδρία σε πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Δεν τα κατάφερε. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν τη σφυρίχτρα καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολο να δουν φως στο τούνελ, από τη στιγμή που κυριαρχούν σε υψηλό επίπεδο οι ξένοι διαιτητές. Κι όταν δεν υπάρχει στόχος, είναι αδύνατον να αναπτυχθεί φιλοδοξία.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να πάσχουμε στο θέμα της παραγωγής νέων διαιτητών. Ισως να ευθύνονται και οι Ενώσεις, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το ρετιρέ και απέφυγαν να δουν τα θεμέλια. Παράλληλα την τελευταία δεκαπενταετία αχρηστεύτηκαν τελείως οι Σύνδεσμοι Διαιτητών και χάθηκε η δυνατότητα της εκπαίδευσης.

Μέσα σε όλα ήρθε να προστεθεί η μεγάλη απώλεια της θεσμικής εκπροσώπησης των Ελλήνων διαιτητών. Μια απαρχαιωμένη ΟΔΠΕ, με μονολιθικά χαρακτηριστικά, δεν κατάφερε να πείσει ώστε να τηρηθούν κατ’ επίφαση τα νόμιμα. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ μετέχουν οι πάντες εκτός από τους διαιτητές!

Ασφαλώς και πρέπει να υπάρξει ένας μεταβατικός χαρακτήρας στην επιστροφή των Ελλήνων ρέφερι. Όμως πρέπει να ξεκινήσει άμεσα από αυτή τη σεζόν και να ομονοήσουν όλες οι ομάδες. Αλλωστε δεν θα έπρεπε να πέφτει λόγος στους παράγοντες για το ποιοι είναι αυτοί που θα κρίνουν ως άρχοντες των αναμετρήσεων εντός των αγωνιστικών χώρων.