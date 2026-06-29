Πυροβολισμοί με έναν νεκρό στην Καλιφόρνια σε fan zone του Μουντιάλ - Παίκτες σταμάτησαν αγώνα κι έτρεχαν να σωθούν

Ένοπλη επίθεση με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε την Κυριακή σε δημοφιλή χώρο ψυχαγωγίας στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ο οποίος φιλοξενούσε fan zone για την προβολή αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με το Reuters, τη στιγμή των πυροβολισμών δεν προβαλλόταν κάποιος αγώνας, καθώς η μοναδική αναμέτρηση της ημέρας είχε ολοκληρωθεί περίπου στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα (21:00 GMT).

«Το ένα θύμα διαπιστώθηκε νεκρό επί τόπου. Το δεύτερο μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που απειλούν τη ζωή του», ανέφερε η αστυνομία του Σαν Χοσέ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Το περιστατικό ερευνάται ως ανθρωποκτονία. Πολλοί γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία San Pedro, ένα από τα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός φιλάθλων για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Καναδά με τη Νότιο Αφρική.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο σημείο είδε ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλά περιπολικά, καθώς και ένα άτομο πάνω σε φορείο, μερικώς καλυμμένο με λευκό σεντόνι, να απομακρύνεται εσπευσμένα από διασώστες.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ τα περισσότερα μπαρ της γειτονιάς έκλεισαν μετά το περιστατικό.

Ενδεικτικές του πανικού που επικράτησε στο άκουσμα των πυροβολισμών είναι εικόνες από παρακείμενο γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία. Εκείνη την ώρα διεξαγόταν αγώνες και οι παίκτες των δύο ομάδων άρχισαν να τρέχουν προς τα αποδυτήρια για να σωθούν ακούγοντας τους πυροβολισμούς.