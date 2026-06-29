3η δύναμη στον κόσμο η Ελλάδα στην κλάση όπτιμιστ

Η ελληνική ιστιοπλοΐα θεωρείται από τις παγκόσμιες δυνάμεις στην κλάση Οπτιμιστ κι αυτό αποδείχθηκε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Μαρόκο. Μετά κι από αυτόν τον μεγάλο αγώνα η Ελλάδα φιγουράρει στην 3η θέση του κόσμου στο ranking list του Nations Cup!

Προηγείται η Βραζιλία με 929 βαθμούς και ακολουθεί η Ισπανία με 1009. Η Ελλάδα έχει 1240 βαθμούς και στην τέταρτη και πέμπτη θέση είναι η Μ. Βρετανία με 1477β. και η Ολλανδία με 1657 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή η άνοδος της χώρας μας στα Οπτιμιστ, δεδομένου ότι οι αθλητές και οι αθλήτριές μας ξεχωρίζουν σε όλους τους διεθνείς αγώνες, ενώ το σημαντικό είναι ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά κατοικούν μόνιμα στην Περιφέρεια και τα Νησιά μας και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει στην πράξη η χορηγία της ΕΟΕ με την υποστήριξη της Stoiximan που παρέδωσαν στην ΕΙΟ 20 σκάφη (10 Οπτιμιστ και 10 ILCA).

Με τη συστηματική δουλειά που γίνεται από την ΕΙΟ, τους ομίλους και τους προπονητές οι ιστιοπλόοι έχουν το μέλλον δικό τους και κάποιοι από αυτούς μπορούν να κατακτήσουν την κορυφή και να στεφθούν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης.

Στο Μαρόκο έλαβαν μέρος 284 σκάφη από 71 χώρες και οι τέσσερις από τους πέντε αθλητές μας έτρεξαν στον χρυσό στολίσκο. Ο Γεώργιος Κούντος κατέλαβε την 15η θέση με 194β., ο Χρήστος Διαγγελάκης ήταν 36ος με 260β., ο Κωνσταντίνος Κιούπης 37ος με 273β. και ο Δημήτρης Ελέζης 43ος με 294 βαθμούς. Ο Γεώργιος Καρναβάς τερμάτισε 90ος.

Η ελληνική ομάδα πήγε καλά και στο ομαδικό καταλαμβάνοντας την 9η θέση μεταξύ 48 χωρών που κατέβασαν ομάδα (τέσσερις νίκες, τρεις ήττες) με 122 βαθμούς. Πρώτη ήταν η Ισπανία.