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Παπαθεοδώρου: «Ποια είναι η πραγματικότητα για τη δύσκολη περίπτωση Μπατίστ αλλά & του Δ. Διαμαντίδη» (vid)

Μπάσκετ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Aktor.
Παπαθεοδώρου: «Ποια είναι η πραγματικότητα για τη δύσκολη περίπτωση Μπατίστ αλλά & του Δ. Διαμαντίδη» (vid)