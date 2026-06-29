Παπανικολάου: «Να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση»

Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του πριν από τα ματς της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στάθηκε στην κρισιμότητα των δύο παιχνιδιών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για ακόμη μία παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, αν παραστεί ανάγκη να προσφέρει τις υπηρεσίες του: «Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Άλλη μία προσπάθεια, με όλα τα παιδιά, είμαστε όλοι εδώ για να δουλέψουμε σωστά και καλά για να δώσουμε δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά για τη συνέχεια».



Για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας στα προκριματικά: «Δεν θα θέλαμε να είχαμε την ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε τώρα και με αυτή θα πορευτούμε. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα δύο ματς, να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, που θα έχει ακόμα πιο δύσκολα παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή».



Για το τι να περιμένουμε στους δύο επόμενους αγώνες: «Το θετικό είναι πως υπάρχει μία σταθερότητα. Είναι ο ίδιος προπονητής τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει το ίδιο σύστημα, πολλά από τα παιδιά είναι ίδια, οπότε όσο λιγότερα αλλάζεις σε αυτό το σύστημα διεξαγωγής αγώνων, σίγουρα είναι θετικό. Πρέπει όμως ο καθένας να είναι συγκεντρωμένος και να αφομοιώσει όλες τις πληροφορίες για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».



Για τη διάθεση των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα με την Πορτογαλία: «Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε την αγάπη του κόσμου, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι στις αρχές Ιουλίου. Ο κόσμος δίνει το παρών και αυτό δείχνει πως εμείς κάνουμε κάτι καλό, που τον τραβάει να έρθει κοντά μας».



Για τις λίγες ημέρες ξεκούρασης μετά το τέλος της σεζόν: «Είναι σημαντικό για όλους τους παίκτες, είτε τελείωσαν τώρα οι αγώνες τους είτε νωρίτερα μέσα στη σεζόν, για να βρουν ξανά ρυθμό. Οι προπονήσεις μας έχουν έντονο ρυθμό και πρέπει να βρεθούμε όλοι στο σωστό επίπεδο».