Έρευνα-σοκ για trafficking παιδιών μέσω Vinted: Ο «κώδικας» των παιδεραστών και οι ύποπτες αγγελίες

Σοκάρουν καταγγελίες για τη δημοφιλή πλατφόρμα Vinted, που έχει βρεθεί στο «μικροσκόπιο» για «φιλοξενία» παιδεραστών. Η εισαγγελία της Ναντέρ στη Γαλλία ξεκινά προκαταρκτική έρευνα μετά από αρκετές καταγγελίες χρηστών του διαδικτύου σχετικά με αγγελίες που θεωρήθηκαν ύποπτες για εμπορία παιδιών (trafficking).

Η γαλλική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων (Ofmin) διεξάγει ήδη τους πρώτους ελέγχους, όπως επιβεβαιώνει η εισαγγελία της Ναντέρ.

Η Ύπατη Αρμοστής για την Παιδική Ηλικία, Σαρά Ελ Αϊρί, ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στην Arcom (ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης) και στην πλατφόρμα Pharos (την επίσημη γαλλική πύλη για την αναφορά παράνομου περιεχομένου στο ίντερνετ). «Χάρη στη συλλογική επαγρύπνηση, μπόρεσα να καταγγείλω την ύπαρξη λογαριασμών που είτε είναι ύποπτοι είτε συνδέονται με δίκτυα εμπορίας παιδιών στο Vinted», διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X.

Το βίντεο στο TikTok που έγινε viral και ο «κώδικας» των παιδεραστών

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, συγκεντρώνοντας 7 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από μία εβδομάδα στο TikTok, ο λογαριασμός djena_story καταγράφει αγγελίες για παιχνίδια, λούτρινα αρκουδάκια ή φιγούρες που πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με την επισήμανση ορισμένες φορές ότι η παραλαβή πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως από την τοποθεσία του πωλητή.

Η συγκεκριμένη χρήστρια, όπως και άλλοι, θεωρεί ότι το φύλο και η ηλικία που αναγράφονται στις περιγραφές των ειδών προς πώληση στο Vinted αποτελούν στην πραγματικότητα μια μορφή «κώδικα» για παιδεραστές.

Από την πλευρά του, το Vinted εξήγησε στο France Inter ότι δεν βρήκε «κανένα στοιχείο που να συνδέει τις αγγελίες με δραστηριότητες εμπορίας παιδιών». Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης ότι «η ηλικία που αναφέρεται σε αυτές τις αγγελίες αφορά την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα παιχνίδια, ενώ οι υπερβολικά υψηλές τιμές μπορεί να αποτελούν απλώς στρατηγικές πωλήσεων».

Η πλατφόρμα είχε κατηγορηθεί για παρόμοια περιστατικά και το 2023.

«Η πρώτη εμφάνιση αυτών των θεωριών περί δικτύου εμπορίας παιδιών το 2023 προωθήθηκε κυρίως από τις γαλλόφωνες κοινότητες του QAnon και στη συνέχεια κέρδισε έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας μακρινός απόηχος εκείνης της viral ανάφλεξης που χρονολογείται από το 2023», εξηγεί ο Τριστάν Μεντές Φρανς, ειδικός στις ψηφιακές κουλτούρες και τις θεωρίες συνωμοσίας.