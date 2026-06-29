Σημαντική κίνηση με Τάι Χάρπερ οι Σοφάδες

Η ομάδα της Θεσσαλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικάνου σκόρερ από το Οραλ Ρόμπερτς.

Οι Σοφάδες προχώρησαν σε μία σημαντική κίνηση, αποκτώντας τον Αμερικάνο γκαρντ, Τάι Χάρπερ, που βγήκε φέτος από το Οραλ Ρόμπερτς.

Ο Χάρπερ είχε φέτος 18 πόντους ανά ματς. Ιδού η ανακοίνωση των Σοφάδων: «Ο Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ty Harper, ο οποίος θα ενισχύσει την ανδρική ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ty Harper είναι 24 ετών (γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 2001), αγωνίζεται στις θέσεις των guard και έχει ύψος 1,92 μ.

Ο Αμερικανός αθλητής διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το NCAA, έχοντας αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και παρουσιάζοντας σταθερή αγωνιστική εξέλιξη σε κάθε σταθμό της κολεγιακής του καριέρας.

Η πορεία του ξεκίνησε στο University of Louisiana, όπου φόρεσε τη φανέλα των Ragin' Cajuns τις σεζόν 2020-21 και 2021-22. Ως πρωτοετής μέτρησε 5.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ τη δεύτερη χρονιά ολοκλήρωσε τη σεζόν με 2 πόντους, 0.7 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά παιχνίδι. Τη σεζόν 2022-23 μεταπήδησε στο Eastern Washington University, όπου αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια, συνεχίζοντας την εξέλιξή του σε επίπεδο Division I.

Ακολούθησε η εξαιρετική χρονιά στο Master's University (NAIA) τη σεζόν 2023-24, όπου αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20.2 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 47% εντός πεδιάς, 40.1% στα τρίποντα και 85.6% στις ελεύθερες βολές. Οι εμφανίσεις αυτές, τού χάρισαν τη διάκριση του NAIA Second Team All-American, καθώς και θέση στην All-GSAC Team.

Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στο NCAA με το Youngstown State University, όπου ξεκίνησε και στους 35 αγώνες της ομάδας, έχοντας 10.1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, ήταν ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων της ομάδας του και ένας από τους πιο σταθερούς περιφερειακούς της λίγκας.

Η κορυφαία χρονιά της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2025-26 με το Oral Roberts University, όπου εξελίχθηκε στον ηγέτη των Golden Eagles. Σε 32 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 29 ως βασικός, είχε κατά μέσο όρο 17.8 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, με 41.6% στα σουτ εντός πεδιάς και 84.7% στις ελεύθερες βολές.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του σε 16 παιχνίδια, σημείωσε διψήφιο αριθμό πόντων στα 28 από τα 32 παιχνίδια της σεζόν και ξεπέρασε τους 20 πόντους σε 14 αναμετρήσεις.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του επιβραβεύτηκαν με την επιλογή του στην All-Summit League Second Team, ενώ αναδείχθηκε τόσο Summit League Peak Performer of the Week όσο και Lou Henson National Player of the Week, διάκριση που απονέμεται στον κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας μεταξύ όλων των ομάδων της Division I των mid-major περιφερειών.

Ο Ty Harper διακρίνεται για την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την εκτελεστική του δεινότητα, ενώ μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και να αγωνιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard.

Η οικογένεια του Γ.Σ. Σοφάδων καλωσορίζει τον Ty Harper και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».