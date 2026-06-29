Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

Σήμερα (29/06/2026), στις 17:00, στο «Βυζαντινό» έχει προγραμματιστεί η Γ.Σ. της Ερασιτεχνικής, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί αύριο στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση αναφέρει: «Το Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» (Α.Ε.Κ.), με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη την 2.6.2026, αποφάσισε να συγκαλέσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση στις 29.6.2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, η οποία θα λάβει χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο εστιατόριο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης.

2.Επικύρωση Πρακτικών.

3.Αθλητικός Απολογισμός.

4.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.1.2025 – 31.12.2025 προς έγκριση και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

5.Διάφορα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας, θα διεξαχθεί επαναληπτική Γ.Σ. στις 30.6.2026 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο και ώρα 17.00.

Η είσοδος των μελών στην Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κάθε άλλου νόμιμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδιο φορέα και φέρει την φωτογραφία του κατόχου. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από της εγγραφής τους κι έχουν εξοφλήσει το σύνολο των συνδρομών τους και για το έτος 2026 έως Τετάρτη 24.6.2026 και ώρα 17.00. Νέα Φιλαδέλφεια 16.6.2026 Εκ της διοικήσεως».

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