Ο Μεξικανός... Batman: Αυτόκλητος τιμωρός δένει κλέφτες με μονωτική σε στύλους φωτισμού

Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, οι κάτοικοι του Λάγκος δε Μορένο στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού, όπου δραστηριοποιείται και το γνωστό καρτέλ, βρήκαν τουλάχιστον πέντε άτομα δεμένα σε στύλους φωτισμού. Περίεργο μεν, υπάρχει εξήγηση, δε.

Ακινητοποιημένα με μονωτική ταινία και με τα πρόσωπά τους να έχουν ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας και γραμμένη πάνω τους τη λέξη «κλέφτης», ήταν ουσιαστικά τα θύματα ενός αυτόκλητου τιμωρού που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Ο Batman του Λάγκος δε Μορένο, όπως έχει γίνει γνωστός, άφηνε δίπλα στους δεμένους φερόμενους κλέφτες τις μηχανές που επιχείρησαν να κλέψουν, δείγμα του ότι έκανε... ολοκληρωμένη και επαγγελματική δουλειά.

Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει κάνει γνωστό αν τελικά τα άτομα που εντοπίστηκαν σε κολώνες και απελευθερώθηκαν όντως συνδέονται με τις κλοπές. Αυτό που ωστόσο έχει ανακοινωθεί είναι ότι αναζητείται το μυστηριώδες άτομο που κατάφερνε να πιάνει επ' αυτοφώρω τους κλέφτες και να τους δένει με... επαγγελματισμό σε κολώνες.

Πηγή: ethnos.gr