«Θέλουν να πλαισιώσουν τον Γιάννη με τους Χάρνταγουεϊ και Κόνλεϊ οι Χιτ»

Οι Χιτ θέλουν να πλαισιώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τσεκάρουν τους Τιμ Χάρνταγουεϊ και Μάικ Κόνλεϊ.

Η ομάδα του Μαϊάμι μπαίνει πλέον σε νέα εποχή με την απόκτηση του «Greek Freak» και θέλει να χτίσει ένα σύνολο που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα γύρω από τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Έτσι, όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αμερικής, οι Χιτ τσεκάρουν τις περιπτώσεις των Τιμ Χάρνταγουεϊ και Μάικ Κόνλεϊ, που είναι free agents και πέρα από οικονομικοί, μπορούν να φέρουν εμπειρία στην ομάδα του Μαϊάμι.

Ο Χάρνταγουεϊ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Νάγκετς μέτρησε 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ, με 36,5% στα τρίποντα μέσο όρο, με τον Κόνλεϊ με τους Τίμπεργουλβς να έχει 4,5 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ, με 33,7% από τα 7,25μ.