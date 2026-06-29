Σκάνδαλο στο Πράσινο Ακρωτήρι: Ο αρχηγός της εθνικής κατηγορείται για βιασμό Βραζιλιάνας μεταφράστριας

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Μάρτιο σε ταξίδι της εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στη Νέα Ζηλανδία.

Το παραμύθι του στο Μουντιάλ 2026 ζει το Πράσινο Ακρωτήρι, ωστόσο μια καταγγελία ήρθε να αμαυρώσει την εικόνα της εθνικής ομάδας. Για τον βιασμό μιας Βραζιλιάνας που είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια σε ταξίδι της εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο, κατηγορείται ο αρχηγός Ράιαν Μέντες.

Η γυναίκα είπε ότι μετά το περιστατικό με τον 36χρονο Μέντες, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στους τρεις αγώνες της ομάδας στο Μουντιάλ, προσέγγισε τουλάχιστον τρεις αξιωματούχους των ποδοσφαιρικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίοι, σύμφωνα με την Globo δεν ανταποκρίθηκαν.

Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία συνέλεξε υλικό από κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο στο Όκλαντ και περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας των εγκληματολογικών εργαστηρίων πριν αποφασίσει εάν θα απαγγείλει κατηγορίες στον Μέντες.

Στην κατάθεσή της, η Βραζιλιάνα είπε ότι είχε προσληφθεί από την ομάδα ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακρωτηρίου για τους αγώνες της στο FIFA Series στη Νέα Ζηλανδία και μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Χιλής, προσκλήθηκε σε μια συνάντηση σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου που προορίζονταν για την εθνική ομάδα της αφρικανικής χώρας.

Όταν, όμως, συνειδητοποίησε ότι δεν χρειαζόταν για μεταφράστρια και επρόκειτο για κοινωνική συγκέντρωση, είπε ότι επέστρεψε στο δωμάτιό της. Λίγο αργότερα, όμως, περιέγραψε ότι άκουσε χτυπήματα στην πόρτα και όταν την άνοιξε, ο Μέντες μπήκε στο δωμάτιο, την έπιασε από τον λαιμό, τη γρονθοκόπησε και τη δάγκωσε, πριν τη βιάσει.

Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να παρέδωσε στην αστυνομία φωτογραφίες από τραύματα που απέκτησε στο στόμα, τον λαιμό, το πόδι και τα πλευρά της.

🚨🇨🇻 EL CAPITÁN DE CABO VERDE FUE DENUNCIADO POR VIOLACIÓN



Ryan Mendes es investigado en Nueva Zelanda tras haber sido acusado por una traductora brasileña por un hecho ocurrido antes del inicio de la Copa del Mundo.



El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo, más precisamente… pic.twitter.com/Yv6nBw1ldJ — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

Ο Μέντες, δεν έχει πάρει θεση ακόμη για την καταγγελία, ενώ η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας και λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά υπόψη» τυχόν ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ωστόσο στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι δεν μπορεί γίνει κάποιο σχόλιο για τους ισχυρισμούς της γυναίκας ή να επιβεβαιώσει εάν βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.

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