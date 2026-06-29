Σκαλόνι: «Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι δυσκολος αντίπαλος»

Η Αργεντινή ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην φάση των ομίλων και πλέον θα διεκδικήσει την συμμετοχή της στους «16» του Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, που είναι και η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης.

Και παρά την αντικειμενική διαφορά δυναμικότητας, ο Λιονέλ Σκαλόνι, φροντίζει να κρατά... προσγειωμένους τους παίκτες του: «Το Πράσινο Ακρωτήριο έδωσε με την Ισπανία, ένα από τα φαβορί, μια πραγματική μάχη. Η Ουρουγουάη δεν μπόρεσε να τους νικήσει, ούτε η Σαουδική Αραβία».

Με κύριο χαρακτηριστικό την σταθερότητα ρυθμού στα 90 λεπτά, η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, προβληματίζει έντονα τον Αργεντινό ομοσπονδιακό προπονητή: «Με βάση αυτά που έχω δει από το Πράσινο Ακρωτήριο ως ομάδα, η πρόκρισή τους δεν με εξέπληξε. Κοίταξε κάθε αντίπαλο που αντιμετώπισε κατευθείαν στα μάτια. Θα ήταν άσκοπο να πούμε ότι δεν είναι δύσκολος αντίπαλος, γιατί αυτό θα ήταν ψέμα: είναι, και θα μας δυσκολέψει κιόλας. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτή η ομάδα παίζει καλά, έχει ποιότητα, είναι μια καλή ομάδα».

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