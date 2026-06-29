Καταγγελίες σε Ρουτζέρι για πληρωμές σε γυναίκες με σκοπό την αποστολή ρατσιστικών ηχητικών μηνυμάτων

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι αποκαλύψεις που αφορούν τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τη δημοσιοποίηση συνομιλιών από γυναίκα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να την πλήρωνε μέσω διαδικτυακών συναλλαγών προκειμένου να του αποστέλλει ηχητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό και ρατσιστικό περιεχόμενο. Η γυναίκα δημοσιοποίησε μηνύματα και ηχητικά που, όπως αναφέρει, αντάλλαξαν μέσω Instagram.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, ο Ρουτζέρι δεν ζητούσε μόνο προσωπικού χαρακτήρα ηχητικά μηνύματα, αλλά φέρεται να έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για τη χρήση ρατσιστικών εκφράσεων εναντίον μαύρων και άλλων μειονοτικών ομάδων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον η επίσημη τοποθέτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης σχετικά με τις καταγγελίες και τις πιθανές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.