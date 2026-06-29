Είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο ο Κρμέντσικ (pic)

Τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια «κρέμασε» σε ηλικία 33 ετών ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ.

Ο Τσέχος φορ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας με την ασπρόμαυρη φανέλα 28 συμμετοχές, εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ, με το ένα τέρμα του, αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό Κυπέλλου του 2021.

Πλέον, «αποχαιρετά» το ποδόσφαιρο με ένα συγκινητικό μήνυμα αναφέροντας χαρακτηριστικά «Το ποδόσφαιρο μου έδωσε περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».

Το μήνυμα του Τσέχου φορ:

«Ήρθε η ώρα.

Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος των μεγάλων λόγων. Και ίσως γι’ αυτό θέλω και το τέλος μου να είναι ακριβώς έτσι. Ήσυχο. Χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, βλέπω ένα παιδί που είχε μόνο ένα όνειρο: να παίξει ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν πού θα με οδηγούσε αυτό το ταξίδι.

Το ποδόσφαιρο μου έδωσε περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Η εθνική ομάδα, υπέροχες εμπειρίες στην πατρίδα μου και στο εξωτερικό, συμπαίκτες, προπονητές, φίλαθλοι και αναμνήσεις που κανείς δεν μπορεί να μου πάρει.

Δεν ήταν πάντα μια εύκολη διαδρομή. Έκανα λάθη και για κάποια πράγματα μετανιώνω. Όμως έδινα πάντα τον καλύτερό μου εαυτό και άφηνα στο γήπεδο τα πάντα. Γι’ αυτό σήμερα μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη με καθαρή συνείδηση.

Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τους φιλάθλους και όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ ανήκει στη μητέρα μου, στον πατριό μου, στα αδέρφια μου και σε ολόκληρη την οικογένειά μου. Χωρίς εσάς δεν θα είχα καταφέρει ποτέ να διανύσω αυτή τη διαδρομή.

Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στη γυναίκα μου και στις κόρες μας. Για χρόνια μοιραζόσασταν τον σύζυγο και τον πατέρα σας με το ποδόσφαιρο. Τώρα θέλω να σας επιστρέψω τον χρόνο που μου πήρε το ποδόσφαιρο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου.

Έτσι κάπως φανταζόμουν πάντα ότι μια μέρα θα αποχωρούσα. Ήσυχα. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Αλλά με το κεφάλι ψηλά.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Μίχαελ Κρμέντσικ»

