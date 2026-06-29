ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας στο Ζαλτμπόμελ

Διπλές προπονήσεις και φιλικά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας της ασπρόμαυρης προετοιμασίας.

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Στην Ολλανδία θα «χτυπάει» η καρδιά του Δικεφάλου τις επόμενες 14 μέρες και συγκεκριμένα στο Ζαλτμπόμελ, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ασπρόμαυροι πέταξαν με αρχικό προορισμό το Ντίσελντορφ και έπειτα θα βρεθούν στη χώρα της Τουλίπας και στο προπονητικό κέντρo ΝΙVO-Sparta.

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/6 18:00) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, του νέου προπονητή του Δικεφάλου.

Παράλληλα, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας της παραμονής στην Ολλανδία, με την Τρίτη να είναι η πιο «γεμάτη» μέρα, καθώς ξεκινούν τα... βάσανα με διπλή προπόνηση (10:00 και 18:00), πριν το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Μπέβερεν.

Το πρώτο «τεστ» της σεζόν, όπως και τα δύο επόμενα φιλικά, θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ με τον αγώνα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα του Βελγίου να ξεκινάει στις 17:00.

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου από νωρίς στη... δράση με πρωινή προπόνηση (10:00), πριν την Παρασκευή επιστρέψουν με διπλοβάρδια και τις προπονήσεις να διεξάγονται στις 10:00 και 18:00 αντίστοιχα. Το «μενού» της πρώτης εβδομάδας θα ολοκληρωθεί με το φιλικό του Σάββατο (4/7 14:30) κόντρα στη Βέστερλο.