Επόμενος προορισμός το Ζαλτμπόμελ - «Πέταξε» για Ολλανδία ο ΠΑΟΚ (pics)

Με προορισμό το Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας αναχώρησε ο ΠΑΟΚ, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Αποστολή στην Ολλανδία

Οι ασπρόμαυροι ολοκλήρωσαν το πρώτο κομμάτι της εν Ελλάδι προετοιμασίας τους στη Νέα Μεσημβρία και πλέον μπαίνουν στο αεροπλάνο με αρχικό προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Έπειτα, θα ταξιδέψουν οδικώς λίγα χιλιόμετρα δυτικά και συγκεκριμένα στο προπονητικό κέντρο NIVO-Sparta του Ζαλτμπόμελ, όπου θα διεξαχθεί (και) φέτος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Με αρκετά νέα πρόσωπα η ασπρόμαυρη αποστολή, την οποία «υποδέχθηκε» στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Άγγελος Αναστασιάδης. Κεντρικά πρόσωπα οι Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια στην πρώτη τους προετοιμασία ως αθλητικός και τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) έχει προγραμματιστεί η πρώτη προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους στις 18:00 τοπική ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στην κεντρική Ολλανδία μέχρι τις 12 Ιουλίου.

Δείτε τα σχετικά πλάνα από την ασπρόμαυρη αναχώρηση: