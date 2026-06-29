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«Η Ρεάλ πρέπει να δώσει 5 εκατ. ευρώ στον Σκαριόλο αν τον απολύσει»!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Εμπόδιο στις σκέψεις απόλυσης του Σέρζιο Σκαριόλο από τη Ρεάλ, αφού οι Μαδριλένοι πρέπει να καταβάλουν 5 εκατ. ευρώ στον Ισπανό τεχνικό!

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Σκαριόλο με τη Ρεάλ βάζει η «Marca», που αναφέρει πως μπορεί η διοίκηση των Μαδριλένων να κάνει σκέψεις απόλυσης του Ισπανού προπονητή, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο.

Αυτό είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ, ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Σκαριόλο σε περίπτωση που η Ρεάλ αποφασίσει να τον απολύσει, όπως ορίζει η συμφωνία των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός προπονητής έχει ακόμα συμβόλαιο για 2 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως τόσο ο Σκαριόλο, όσο και το τεχνικό του επιτελείο θα πρέπει να αποζημιωθεί, με τη Ρεάλ να πρέπει να προσλάβει νέο head coach, που πιθανότατα θα θέλει το δικό του σταφ.

«Η Ρεάλ πρέπει να δώσει 5 εκατ. ευρώ στον Σκαριόλο αν τον απολύσει»!