«Η Ρεάλ πρέπει να δώσει 5 εκατ. ευρώ στον Σκαριόλο αν τον απολύσει»!

Εμπόδιο στις σκέψεις απόλυσης του Σέρζιο Σκαριόλο από τη Ρεάλ, αφού οι Μαδριλένοι πρέπει να καταβάλουν 5 εκατ. ευρώ στον Ισπανό τεχνικό!

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Σκαριόλο με τη Ρεάλ βάζει η «Marca», που αναφέρει πως μπορεί η διοίκηση των Μαδριλένων να κάνει σκέψεις απόλυσης του Ισπανού προπονητή, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο.

Αυτό είναι ύψους 5 εκατ. ευρώ, ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Σκαριόλο σε περίπτωση που η Ρεάλ αποφασίσει να τον απολύσει, όπως ορίζει η συμφωνία των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός προπονητής έχει ακόμα συμβόλαιο για 2 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως τόσο ο Σκαριόλο, όσο και το τεχνικό του επιτελείο θα πρέπει να αποζημιωθεί, με τη Ρεάλ να πρέπει να προσλάβει νέο head coach, που πιθανότατα θα θέλει το δικό του σταφ.