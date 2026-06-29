Οι δύο δραματικές διασώσεις αγοριών από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα, 72 ώρες μετά τον διπλό σεισμό (vids)

Δεκάδες χιλιάδες είναι ακόμη οι αγνοούμενοι από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και διασώστες από όλο τον κόσμο δίνουν πλέον μάχη με τον χρόνο που μοιάζει να στερεύει.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (U.S. Geological Survey), με βάση τα χαρακτηριστικά των σεισμών - 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ - εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει τους 10.000. Πάντως ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται προσεγγίζει τους 50.000.

Στις τεράστιες φυσικές καταστροφές, όπως αυτή που συνέβη στη Βενεζουέλα, οι ειδικοί λένε πως οι πρώτες 72 ώρες είναι πολύ σημαντικές για την εύρεση επιζώντων. Το παράθυρο αυτό έκλεισε στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), όμως οι διασώσεις δύο αγοριών τα ξημερώματα καθώς και ενός άνδρα με τον έφηβο γιο του το απόγευμα της Κυριακής έδειξαν πως υπάρχει ακόμα ελπίδα.

Τα δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά σε ξεχωριστά κτίρια, με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους. Το πρώτο αγόρι λέγεται Μοΐσες. Κολομβιανοί διασώστες τον έβγαλαν από τα συντρίμμια αφού του κάλυψαν τα μάτια για να το προστατέψουν από τις ακτίνες του ήλιου, μετά από τόσες ώρες στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι γύρω χειροκροτούν, καθώς μια επιχείρηση 6 ωρών έληξε με επιτυχία.

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo!



Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.



Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε ότι είχε διασωθεί και ένα άλλο 11χρονο αγόρι. Δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο στο X, στο οποίο φαίνεται να τον μεταφέρουν με φορείο μέσα από έναν τεράστιο σωρό από ερείπια.

Αμερικανοί και Γάλλοι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς έναν έφηβο και τον πατέρα του στην παραλιακή πόλη Καραμπαλέντα.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Γύρω στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, ένας άνδρας στη Λα Γκουάρια ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό.

Από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 που σημειώθηκαν την Τετάρτη, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.450 θανάτους. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πάνω από 2.000 διασώστες από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα

Τα Ηνωμένα Έθνη γνωστοποίησαν ότι ήδη πάνω από 2.000 μέλη ομάδων διάσωσης από 27 χώρες επιχειρούν στη Βενεζουέλα.

Οι διασώστες προέρχονται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Χιλή, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, το Μεξικό, τον Παναμά, το Περού και τη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς και από τη Γερμανία, την Τσεχία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιορδανία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, το Κατάρ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, τη Συρία, την Ελβετία και την Τουρκία.

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, 44 διεθνείς ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης, γνωστές ως USAR, έχουν αποστείλει 2.245 ειδικούς και 140 σκύλους έρευνας για να ανασύρουν πιθανούς επιζώντες από κατεστραμμένα κτίρια και να παράσχουν αρχική ιατρική περίθαλψη, όπως ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) το Σάββατο.

Το OCHA έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης και υποστηρίζει την άφιξη και τον συντονισμό των ομάδων στη χώρα.

Στο οικονομικό σκέλος της καταστροφής, μια προκαταρκτική εκτίμηση υπολογίζει τις άμεσες υλικές ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διασώστες από την Θεσσαλονίκη πάνε στη Βενεζουέλα

Στις προσπάθειες έρευνας και εντοπισμού επιζώντων στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα θα συνδράμει επίλεκτη ομάδα διασωστών η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για το Καράκας, μέσω Κωνσταντινούπολης.

Στη σεισμόπληκτη χώρα αναμένεται να μεταβούν τουλάχιστον 15 Έλληνες εθελοντές, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει drones με θερμικές κάμερες, καθώς και ειδικά μέσα εντοπισμού ζωής στα ερείπια.

Πηγή: iefimerida.gr