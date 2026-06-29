Μπουρούσης στο SDNA: «Το μπάσκετ στην Ελλάδα πάντα είχε υψηλές προσδοκίες - Να διαπρέψουμε στην Ευρώπη»

Ο Γιάννης Μπουρούσης σε δηλώσεις του στο SDNA μίλησε για την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ υπογραμμίζοντας πως πάντα οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival ο Γιάννης Μπουρούσης μίλησε στο SDNA.

Ο 43χρονος στάθηκε στο πόσο όμορφο είναι το event και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Γιώργο Πρίντεζη αλλά και σε όσους συμμετέχουν και βοηθάνε στην διοργάνωση.

Ακόμη, τόνισε πως οι προσδοκίες στην Ελλάδα είναι πάντα υψηλές στο μπάσκετ και για αυτό είναι σημαντικό που επιστρέφουν δυναμικά οι Άρης Betsson και ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ ήδη να βρίσκεται σε υψλό επίπεδο.

Τέλος, στο αν θα μπορούσε να σταθεί στο υψηλό επίπεδο με τα όσα κάνει στους αγώνες στον Σύρο, έδωσε μία αρνητική απάντηση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το event: «Το συγκεκριμένο event γίνεται 8 χρόνια, είναι μεγάλη χαρά, τιμή. Διασκεδάζει ο κόσμος. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές, στον Γιώργο Πρίντεζη. Χαρά μας και μόνο χαρά. Βλέπεις πόσο ωραία περνάει ο κόσμος».

Για την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ: «Το μπάσκετ στην Ελλάδα πάντα είχε υψηλές προσδοκίες όλα τα χρόνια. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουν πιο δυναμικά ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε να δούμε ένα υγιές πρωτάθλημα και να διαπρέψουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για το αν θα μπορούσε να σταθεί ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο με τις εμφανίσεις του: «Όχι, εντάξει. Όλα καλά».