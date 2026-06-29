1.400 ίπποι στο δρόμο, απίστευτα loop στον αέρα: Mad Mike & Δημήτρης Κολλιάκος κάνουν level-up στη Νότια Κρήτη (vid)

Τα Σφακιά, η ιστορική και επιβλητική επαρχία της νότιας Κρήτης, έγιναν για λίγες ώρες το σημείο συνάντησης δύο κόσμων: της αδρεναλίνης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της απόλυτης ελευθερίας των αιθέρων.

Ο Mad Mike, ο κορυφαίος Red Bull drifter του πλανήτη, και ο Δημήτρης Κολλιάκος, ο Έλληνας Red Bull αθλητής και Παγκόσμιος Πρωταθλητής paramotor, ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία εντυπωσιακή Ανάβαση στην Επαρχιακή Οδό Βρυσών - Χώρας Σφακίων, σε μία ειδική διαδρομή 8 χλμ., που δοκίμασε τις ικανότητες και τα αντανακλαστικά τους.

Ένας δρόμος για τολμηρούς

Η άγρια και δυσπρόσιτη περιοχή των Σφακίων, ανάμεσα στις απόκρημνες πλαγιές των Λευκών Ορέων και το γαλάζιο του νότιου Κρητικού πελάγους, φιλοξενεί μία από τις πιο απαιτητικές οδικές διαδρομές της Ελλάδας. Στενός δρόμος, περιορισμένη ορατότητα στις αλλεπάλληλες στροφές και έντονες κλίσεις συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν συγχωρεί λάθη. Ο Mad Mike το γνώριζε καλά. Και αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος που βρέθηκε εκεί.

Το «BULLET» στα Σφακιά: 1.400 ίπποι στο βουνό

Το αυτοκίνητο με το οποίο «ανέβηκε» ο Mad Mike τα Σφακιά δεν είναι απλώς ένα αγωνιστικό αμάξι. Το "BULLET", ένα Mazda3 custom made από τον ίδιο και κατασκευασμένο από την TCP Magic, είναι μοναδικό στον κόσμο. Με σπόιλερ, αεραγωγούς, φουσκωμένα φτερά και τεράστια πίσω αεροτομή, το "ΒULLET" κρύβει στα σωθικά του έναν τετραρότορο twin-turbo κινητήρα με Twin Garrett G40 Turbos, ικανό να αποδώσει 1.400 άλογα. Με αυτό το όχημα, o Mad Mike χάραξε τον δρόμο του στις μπαριέρες, με λάστιχα που έβγαζαν καπνό σε κάθε στροφή.

Ο ουρανός ανήκει στον Δημήτρη Κολλιάκο

Εντυπωσιασμένος από τον Έλληνα Red Bull αθλητή και Παγκόσμιο Πρωταθλητή paramotor, Δημήτρη Κολλιάκο, ο Mad Mike τον κάλεσε να γίνει συνοδοιπόρος του σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Ο Έλληνας αθλητής αποδέχτηκε την πρόκληση και «χάθηκε» στον αέρα, ακολουθώντας τη διαδρομή του "BULLET" με εντυπωσιακούς ελιγμούς. Η κορύφωση ήρθε όταν προσγειώθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην οροφή του αυτοκινήτου, πριν βρεθεί με το πανί του ακριβώς μπροστά του και, για λίγα δευτερόλεπτα, προχωρήσουν μαζί στην άσφαλτο.

Κατά την ανάβαση, τα ελαστικά του "BULLET" και η μηχανή του paramotor άφησαν πίσω τους καπνό που σκέπασε στιγμιαία τον κρητικό ουρανό.

Για τον Mad Mike και τον Δημήτρη Κολλιάκο, τα Σφακιά δεν ήταν απλώς ένας δρόμος. Ήταν το κατάλληλο σκηνικό για να αποδείξουν ότι τα όρια, είτε αυτά είναι η άσφαλτος είτε ο ουρανός, υπάρχουν για να ξεπερνιούνται.