Είστε έτοιμοι για repeat; Οι αριθμοί βγάζουν ξανά τελικό Γαλλία-Αργεντινή στο Μουντιάλ!

Ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data πήρε... φωτιά και βγάζει τα πιθανά ζευγάρια του φετινού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και θεωρεί αρκετά πιθανό να έχουμε επανάληψη του 2022!

Ο χάρτης των "32" του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, ο Καναδάς έγινε μάλιστα η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στους "16" μετά τη δραματική πρόκριση επί της Ν.Αφρικής στις καθυστερήσεις, ενώ ήδη γνωρίζουμε και το μονοπάτι έως τον τελικό της διοργάνωσης.

Τα κουμπιουτεράκια έχουν ήδη βγει, κάνουν υπολογισμούς και βγάζουν ως το πιθανότερο ζευγάρι το ίδιο που είδαμε στο Κατάρ πριν τέσσερα χρόνια, όταν η Αργεντινή σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο κόντρα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα το να έχουμε repeat ανάμεσα στους "τρικολόρ" και την "αλμπισελέστε" συγκεντρώνει 8% πιθανότητες, έναντι 6,5% για να δούμε Αργεντινή εναντίον Ισπανίας και 5,8% για το Γαλλία-Αγγλία, σύμφωνα με το Football Meets Data. Όσο για το σενάριο... Μέσι εναντίον Ρονάλντο (Αργεντινή-Πορτογαλία), είναι υπαρκτό και συγκεντρώνει 2,2% πιθανότητες.

Δείτε τις πιθανότητες για τα πιθανά ζευγάρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου: