Είστε έτοιμοι για repeat; Οι αριθμοί βγάζουν ξανά τελικό Γαλλία-Αργεντινή στο Μουντιάλ!

Ο χάρτης των "32" του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, ο Καναδάς έγινε μάλιστα η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στους "16" μετά τη δραματική πρόκριση επί της Ν.Αφρικής στις καθυστερήσεις, ενώ ήδη γνωρίζουμε και το μονοπάτι έως τον τελικό της διοργάνωσης.
Τα κουμπιουτεράκια έχουν ήδη βγει, κάνουν υπολογισμούς και βγάζουν ως το πιθανότερο ζευγάρι το ίδιο που είδαμε στο Κατάρ πριν τέσσερα χρόνια, όταν η Αργεντινή σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο κόντρα στη Γαλλία.
Συγκεκριμένα το να έχουμε repeat ανάμεσα στους "τρικολόρ" και την "αλμπισελέστε" συγκεντρώνει 8% πιθανότητες, έναντι 6,5% για να δούμε Αργεντινή εναντίον Ισπανίας και 5,8% για το Γαλλία-Αγγλία, σύμφωνα με το Football Meets Data. Όσο για το σενάριο... Μέσι εναντίον Ρονάλντο (Αργεντινή-Πορτογαλία), είναι υπαρκτό και συγκεντρώνει 2,2% πιθανότητες.
Δείτε τις πιθανότητες για τα πιθανά ζευγάρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
🇫🇷 France v Argentina 🇦🇷 is currently the Final matchup that appears in the highest number of simulations.— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 29, 2026
It would be a repeat of the 2022 World Cup final.
👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/Plh4RVDrQ9