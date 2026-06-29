Έδιωξαν τον Λιβάγια από την προετοιμασία της Χάιντουκ – Ξενύχτησε και τσακώθηκε με τον προπονητή

Ο Μάρκο Λιβάγια αποπέμφθηκε από την προετοιμασία της Χάιντουκ στην πόλη Μπλεντ της Σλοβενίας.

Σε νέο επεισόδιο απειθαρχίας υπέπεσε ο Μάρκο Λιβάγια στη Χάιντουκ Σπλιτ. Ο 33χρονος επιθετικός εκδιώχτηκε από την προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία και επέστρεψε στο Σπλιτ, καθώς παραβίασε τους πειθαρχικούς κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Κροάτης φορ μαζί με άλλους επτά συμπαίκτες του, αποφάσισαν να γιορτάσουν τη νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας και βγήκαν για ένα ποτό, αν και δεν ξενύχτησαν ιδιαίτερα. Ωστόσο, οι διοικούντες τη Χάιντουκ ενημερώθηκαν σχετικά και την άλλη μέρα στην προετοιμασία, ο Γκονθάλο Γκαρθία, υπέβαλε τους παίκτες σε καψώνια.

Τους έβαλε να τρέχουν ακατάπαυστα, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν ένα πιο ήπιο πρόγραμμα. Ο Λιβάγια αντέδρασε έντονα και είχε έντονο φραστικό επεισόδιο τόσο με τον Ισπανό προπονητή, όσο και με τον αθλητικό διευθυντή Ρόμπερτ Γκραφ. Αποτέλεσμα ήταν να αποφασίσουν και οι δύο να τον στείλουν πίσω στο Σπλιτ, να προπονείται μόνος του.

«Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τον Σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους όσους αγαπούν και ζουν τη Χάιντουκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με μόνο ένα συμφέρον κατά νου - η Χάιντουκ πάνω απ' όλα. Πάντα και για πάντα. Θα ενημερώσουμε το κοινό για περαιτέρω αποφάσεις εγκαίρως», αναφέρεται στην ανακοίνωση της κροατικής ομάδας.