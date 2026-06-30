Ανανεώνει με ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνι

Αν και βρέθηκε κοντά στην επιστροφή του στον Άρη, ο Ντάνιελ Μαντσίνι συμφώνησε να παραμείνει στον ΑΠΟΕΛ.

Τη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντάνιελ Μαντσίνι ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ, παρά το γεγονός ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μιλούσε και με τον Άρη για πιθανή επιστροφή του.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini για ανανέωση της συνεργασίας μας.

Ο Daniel Mancini απέδειξε την περσινή αγωνιστική περίοδο, με την ποιότητα, την αγωνιστική του παρουσία και τη συνέπεια που επέδειξε, ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέλος της ομάδας μας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Αργεντινός πλάγιος επιθετικός, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, να υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδα μας.

