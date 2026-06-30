Έσπασαν καρδιές στη διαδικασία των πέναλτι στο Ολλανδία-Μαρόκο (vid)

Η διαδικασία των πέναλτι στο Ολλανδία-Μαρόκο ήταν για γερά νεύρα, με τα «λιοντάρια του Άτλαντα» να παίρνουν τελικά το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Τρία δοκάρια, μια άστοχη εκτέλεση, μια απόκρουση του Μπονού και μια άτυχη στιγμή για τον Φερμπρούγκεν, συνετέλεσαν στο να πάρει το Μαρόκο την πρόκριση απέναντι στους μαχητικούς «οράνιε».

Η διαδικασία των πέναλτι

Κουπμάινερς 1-0

Ελ Αϊναουί δοκάρι

Κλάιφερτ δοκαρι

Ραχίμι 1-1

Βέγκορστ 2-1

Ταμπλί 2-2

Τίμπερ άουτ

Χακίμι δοκάρι

Σάμερβιλ απόκρουση Μπονού

Σαϊμπάρι 2-3

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