Δεύτερη μέρα με Σάκκαρη και Σερένα

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει σήμερα πρεμιέρα στο φετινό Wimbledon και θα ανοίξει το πρόγραμμα στο Court 15 του All England Club.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.43) θα αναμετρηθεί με την Κλάρα Τάουσον (Νο.25) και η αναμέτρησή τους θα ξεκινήσει στις 13.00 (Novasports 6).

Oι παίκτριες είχαν συναντηθεί και πριν δύο χρόνια στο Billie Jean King Cup και η 23χρονη Δανή είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Όποια περάσει στον δεύτερο γύρο θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα.

Τα φώτα σήμερα, πάντως, κλέβει η μεγάλη επιστροφή της Σερένα Γουίλαμς, που θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Μάγια Τζόιντ.

Κατά τα άλλα, πρεμιέρα κάνει η κάτοχος του τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ, καθώς και οι Έλενα Ριμπάκινα, Αμάντα Ανισιμόβα, Σάσα Ζβέρεφ, Φλάβιο Κομπόλι.

Μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος συγκεντρώνει η μονομαχία του Σταν Βαβρίνκα με τον Ματέο Μπερετίνι, φιναλίστ του 2021.

Centre Court — 15:30

Τέιλορ Τάουνσεντ – Ίγκα Σβιόντεκ

Αλεξάντερ Μπλοκς – Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Σερένα Γουίλιαμς – Μάγια Τζόιντ

Court No.1 — 15:00

Τέιλορ Φριτζ – Ντούσαν Λάγιοβιτς

Λοΐς Μπουασόν – Έλενα Ριμπάκινα

Σταν Βαβρίνκα – Ματέο Μπερετίνι

Court No.2 — 13:00

Αμάντα Ανισιμόβα – Λίνα Γκιόρτσεσκα

Ότο Βίρτανεν – Μπεν Σέλτον

Ελίνα Σβιτολίνα – Ντάρια Σνιγκούρ

Μαριάνο Ναβόνε – Φλάβιο Κομπόλι

Court No.3 — 13:00

Κέιτι Μπόουλτερ – Τάιρα Κατερίνα Γκραντ

Άλεξ ντε Μινόρ – Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγα

Γιάκουμπ Μένσικ – Τόμπι Σάμιουελ

(Όχι πριν τις 19:00) Νάντια Ποντορόσκα – Μάρτα Κόστιουκ

Court 12 — 13:00

Τζάσμιν Παολίνι – Ρόμπιν Μοντγκόμερι

Θανάσης Κοκκινάκης – Αλεξάντερ Μπούμπλικ

Αλεξάντρα Ιάλα – Ρενάτα Σαρασούα

Φράνσις Τιάφοου – Τέρενς Ατμάν

Court 18 — 13:00

Κάιλα Ντέι – Μάντισον Κις

Καρένν Χατσάνοφ – Μπίλι Χάρις

Ντέιν Σουίνι – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ

Έλα Ζάιντελ – Λίντα Νόσκοβα

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.