Δεύτερη μέρα με Σάκκαρη και Σερένα

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.43) θα αναμετρηθεί με την Κλάρα Τάουσον (Νο.25) και η αναμέτρησή τους θα ξεκινήσει στις 13.00 (Novasports 6).
Oι παίκτριες είχαν συναντηθεί και πριν δύο χρόνια στο Billie Jean King Cup και η 23χρονη Δανή είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.
Όποια περάσει στον δεύτερο γύρο θα βρει εκεί τη νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα.
Τα φώτα σήμερα, πάντως, κλέβει η μεγάλη επιστροφή της Σερένα Γουίλαμς, που θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Μάγια Τζόιντ.
Κατά τα άλλα, πρεμιέρα κάνει η κάτοχος του τίτλου Ίγκα Σβιόντεκ, καθώς και οι Έλενα Ριμπάκινα, Αμάντα Ανισιμόβα, Σάσα Ζβέρεφ, Φλάβιο Κομπόλι.
Μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος συγκεντρώνει η μονομαχία του Σταν Βαβρίνκα με τον Ματέο Μπερετίνι, φιναλίστ του 2021.
Centre Court — 15:30
Τέιλορ Τάουνσεντ – Ίγκα Σβιόντεκ
Αλεξάντερ Μπλοκς – Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Σερένα Γουίλιαμς – Μάγια Τζόιντ
Court No.1 — 15:00
Τέιλορ Φριτζ – Ντούσαν Λάγιοβιτς
Λοΐς Μπουασόν – Έλενα Ριμπάκινα
Σταν Βαβρίνκα – Ματέο Μπερετίνι
Court No.2 — 13:00
Αμάντα Ανισιμόβα – Λίνα Γκιόρτσεσκα
Ότο Βίρτανεν – Μπεν Σέλτον
Ελίνα Σβιτολίνα – Ντάρια Σνιγκούρ
Μαριάνο Ναβόνε – Φλάβιο Κομπόλι
Court No.3 — 13:00
Κέιτι Μπόουλτερ – Τάιρα Κατερίνα Γκραντ
Άλεξ ντε Μινόρ – Ρομάν Αντρές Μπουρουτσάγα
Γιάκουμπ Μένσικ – Τόμπι Σάμιουελ
(Όχι πριν τις 19:00) Νάντια Ποντορόσκα – Μάρτα Κόστιουκ
Court 12 — 13:00
Τζάσμιν Παολίνι – Ρόμπιν Μοντγκόμερι
Θανάσης Κοκκινάκης – Αλεξάντερ Μπούμπλικ
Αλεξάντρα Ιάλα – Ρενάτα Σαρασούα
Φράνσις Τιάφοου – Τέρενς Ατμάν
Court 18 — 13:00
Κάιλα Ντέι – Μάντισον Κις
Καρένν Χατσάνοφ – Μπίλι Χάρις
Ντέιν Σουίνι – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ
Έλα Ζάιντελ – Λίντα Νόσκοβα
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.