ΜακΚόλουμ: «Ελπίζω να είναι εκεί η Εθνοφρουρά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε για το ενδεχόμενο να κατακτήσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα στο «T-Center», τονίζοντας πως θα πρέπει να είναι εκεί η… Εθνοφρουρά.

Το «παζλ» του Final-Four ολοκληρώθηκε, με τις Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτη, Βαλένθια και Ολυμπιακό να κοντράρονται για το τρόπαιο.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο «EuroInsiders» και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να κατακτήσουν οι «ερυθρόλευκοι» τον τίτλο μέσα στο «T-Center».

«Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα» ανέφερε για αυτό το ενδεχόμενο.