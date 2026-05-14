Απίστευτο: Ο Μοντέρο έκανε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό 7 ρεκόρ καριέρας!

O Zαν Μοντέρο ήταν ο πρωταγωνιστής στην ιστορική πρόκριση της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας στη σειρά συνολικά 7 ρεκόρ καριέρας στην Euroleague.

Ο Δομινικανός άσος είναι ο ηγέτης της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και το σημείο αναφοράς της στο γήπεδο, με το «τριφύλλι» να μην μπορεί ουσιαστικά να τον σταματήσει και τον Μοντέρο να κάνει μεγάλη ζημιά στους «πράσινους».

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Δομινικανός άσος τελείωσε τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό με 18,6 πόντους, 5,8 ασίστ, 4,2 ριμπάουντ, 1,4 κλεψίματα και 42,3% στα τρίποντα!

Ο Μοντέρο ήταν ο πρωταγωνιστής για τη Βαλένθια στα πλέι οφ και στην πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, πετυχαίνοντας συνολικά 7 ρεκόρ καριέρας στην Euroleague, στην 3η χρονιά του στη λίγκα.

Πιο συγκεκριμένα οι 29 πόντοι και οι 45 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης στο Game 4 αποτελούν τις κορυφαίες επιδόσεις του Δομινικανού άσου στη διοργάνωση.

Ενώ ρεκόρ για τον ίδιο στο παιχνίδι ήταν τα 4 τρίποντα και τα 5 αμυντικά ριμπάουντ, με τον Μοντέρο να κάνει μία τρομερή εμφάνιση στο «T-Center».

Κομβικός όμως ήταν και στο Game 3 της σειράς, όπου πέτυχε την καλύτερη επίδοση στα δίποντα με 8 και ρεκόρ στις ασίστ με 9.

Με το 7η και τελευταία κορυφαία επίδοση στην καριέρα του στην Euroleague να έρχεται στο Game 5, όπου έκανε ρεκόρ στα κοψίματα με 3.