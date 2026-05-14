Combo επιβίωσης για το 3-3 οι Τίμπεργουλβς με τους Σπερς

Σπουδαία νίκη για τους Σπερς και η σειρά επέστρεψε ξανά στο σημείο μηδέν για τους Τίμπεργουλβς. Από το υπέρ τους momentum του Game 4 και την ένταση που είχε δημιουργηθεί μετά την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, η Μινεσότα βρέθηκε μέσα σε ένα βράδυ με την πλάτη στον τοίχο. Το 126-97 στο Σαν Αντόνιο δεν ήταν απλώς μία ήττα. Ήταν ένα ματς όπου οι νικητές έδειξαν γιατί θεωρούνται ήδη μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες του NBA για τα επόμενα χρόνια.

Και φυσικά, όλα ξεκίνησαν από τον ίδιο άνθρωπο. Ο Γουεμπανιάμα μπήκε στο Game 5 σαν να ήθελε να απαντήσει προσωπικά σε όσα έγιναν στο προηγούμενο ραντεβού. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, έκλεισε τη βραδιά με 27 πόντους και 17 ριμπάουντ και άλλαξε πλήρως την ψυχολογία της σειράς.

Η Μινεσότα δεν βρήκε ποτέ πραγματική απάντηση απέναντί του. Κάθε φορά που προσπάθησε να πλησιάσει, οι Σπερς είχαν αντίδραση. Το κομβικό σημείο ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν οι “Λύκοι” επέστρεψαν από το -12 και ισοφάρισαν σε 61-61, μόνο για να δεχθούν αμέσως ένα brutal επιμέρους σκορ που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι πριν καν αρχίσει η τέταρτη περίοδος.



Και τώρα η πίεση μεταφέρεται στη Μινεάπολη. Το Game 6 στο Target Center είναι πλέον “do or die” για τους Τίμπεργουλβς. Ή κερδίζουν και στέλνουν τη σειρά πίσω στο Τέξας για Game 7 ή η σεζόν τελειώνει μπροστά στο κοινό τους. Το μεγάλο θέμα για τον Κρις Φιντς είναι η εικόνα των βασικών ψηλών του.

Ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Τζούλιους Ραντλ δεν κατάφεραν να επιβάλουν τη δύναμή τους στο προηγούμενο ματς, ενώ η παρουσία του Γουεμπανιάμα κοντά στο καλάθι άλλαξε εντελώς τον τρόπο που επιτέθηκε η Μινεσότα. Παράλληλα, ο Άντονι Έντουαρντς δείχνει να κουβαλά όλο και περισσότερο βάρος επιθετικά όσο προχωρά η σειρά.

Από την άλλη, οι Σπερς ταξιδεύουν πλέον χωρίς πίεση. Έχουν τρεις ευκαιρίες για μία νίκη που θα τους στείλει στους Τελικούς της Δύσης και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον δείχνουν να πιστεύουν απόλυτα πως ελέγχουν τον ρυθμό της σειράς. Ο Γουεμπανιάμα παίζει σαν superstar, ο Κέλντον Τζόνσον δίνει τεράστιες λύσεις από τον πάγκο και η αυτοπεποίθηση των νεαρών παικτών του Σαν Αντόνιο μεγαλώνει παιχνίδι με το παιχνίδι.



