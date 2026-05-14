Και όμως: ο Σορτς ήταν πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ανά λεπτά συμμετοχής!

Ο Εργκίν Αταμάν κρέμασε στα… μανταλάκια στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν εκ των κορυφαίων στις δύο νίκες του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός την πάτησε για τα καλά από τη στιγμή που δεν θα πάρει μέρος στο Final-Four, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο του, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει την μεγαλύτερη ευθύνη. Οι λόγοι έχουν αναλυθεί όχι μόνο χθες, αλλά κατά την διάρκεια της σεζόν, με τον Τούρκο προπονητή να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, κάτι, που κόστισε στους «πράσινους» τον αποκλεισμό από την Βαλένθια.

Ο Αταμάν έκανε εκτός των άλλων χθες κάτι, που έχει ξανακάνει, κρεμώντας στα…μανταλάκια τον Τι Τζέι Σορτς. Με την διαφορά ότι χθες το έκανε στο ημίχρονο του παιχνιδιού και ενώ, δηλαδή, η ομάδα του είχε 20 ολόκληρα λεπτά μπροστά της για να γυρίσει την κατάσταση με το σκορ να είναι στο -12: «Με τον Σορτς είναι σαν να κάνουμε επίθεση με 4 παίκτες» ήταν η δήλωση του 60χρονου προπονητή και όσοι τον άκουσαν δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όχι ότι ο Σορτς ήταν καλός στο πρώτο μέρος, αλλά τέτοια δήλωση γενικά «απαγορεύεται», πόσω μάλλον κατά την διάρκεια ενός ματς, όπου η ομάδα σου παλεύει να προκριθεί στο Final-Four.

Δεν πρόκειται μάλιστα για τη πρώτη φορά που ο Αταμάν τα βάζει δημόσια με τον βραχύσωμο Αμερικάνο, ο οποίος, πάντως, ήταν:

Α) από τους μακράν κορυφαίους στις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια και πολύ καλός στο τρίτο ματς της Αθήνας.

Β) και ήταν επίσης πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» στα play-off με τους Ισπανούς. Πρώτος σκόρερ ανά λεπτά συμμετοχής μεταξύ των παικτών, οι οποίοι αγωνίστηκαν και στα πέντε παιχνίδια.

Πιο συγκεκριμένα ο Σορτς είχε στα ματς με την Βαλένθια 8,4 πόντους σε 15.02 λεπτά συμμετοχής με τον Κέντρικ Ναν να ακολουθεί με 16,2 πόντους σε 30.19 λεπτά συμμετοχής. Πιο μετά είναι ο Χέις-Ντέιβις με 14,8 πόντους σε 30.43 λεπτά ανά αγώνα και ο Τζέντι Οσμαν με 12,8 πόντους σε 27.51 λεπτά.

Προφανώς μπάσκετ δεν είναι μόνο η επίθεση, αλλά ο Αταμάν ήταν εκείνος που έθιξε το θέμα αυτό σχετικά με τον Σορτς. Οι αριθμοί, όμως, (και όχι μόνο) λένε κάτι διαφορετικό και μάλιστα ο μέσος όρος πόντων του Αμερικάνου γκαρντ στα play-off τον αδικεί από τη στιγμή που ο Τούρκος προπονητής στο τέταρτο και το πέμπτο ματς τον χρησιμοποίησε μόλις 6 και 7 λεπτά αντίστοιχα!

Απαραίτητη σημείωση: ο Σορτς ήταν με 21 πόντους ο κορυφαίος και ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς των play-in με την Μονακό!