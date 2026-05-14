Παίκτης του YFSF Κροατίας υποδύθηκε την Έλενα Παπαρίζου στο «My Number One» και αποθεώθηκε (vid)

Μετά τον διαγωνιζόμενο του YFSF της Βουλγαρίας που τραγούδησε το «Φαινόμενο» του Βασίλη Καρρά, η Κροατία τίμησε την Ελλάδα με την ανεπανάληπτη Έλενα Παπαρίζου.
Ο ηθοποιός Νταλιμπόρ Πέτκο φόρεσε παρόμοιο φόρεμα με αυτό της Ελληνίδας τραγουδίστριας στην Eurovision 2005 και προσπάθησε να μιμηθεί τις κινήσεις της… αλλά η Έλενα είναι μόνο μία.
Ξυπόλητος επί σκηνής και πλαισιωμένος από 4 χορευτές, χόρεψε, τραγούδησε, έπαιξε λύρα και χόρεψε ποντιακούς χορούς, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
Η εμφάνισή του έγινε viral και όχι άδικα.
