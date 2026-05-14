Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

Συγκλονιστικές εικόνες με ένα ρινοδέλφινο να θρηνεί για τον χαμό του μικρού του κατέγραψε σε βίντεο καπετάνιος στην περιοχή του Αμβρακικού. Το δελφίνι κρατούσε στην επιφάνεια το μικρό του και αρνούνταν να το αφήσει.

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών - «ΑΡΙΩΝ», ανέφερε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πρόκειται πιθανότατα για την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κητώδους στην Ελλάδα και γι’ αυτό έκανε έκκληση προς όλους να μην πλησιάζουν και να μην ενοχλούν το δελφίνι.

Το πένθος στα κητώδη αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν.

Πώς περιέγραψε το περιστατικό ο καπετάνιος που συνάντησε το δελφίνι

«Στις καθημερινές μας εξορμήσεις με την amvrakikoscruises. ζούμε συχνά μοναδικές στιγμές με την άγρια ζωή του Αμβρακικού. Κάποιες όμως μας αγγίζουν βαθιά… Τις τελευταίες δύο μέρες συναντήσαμε μία μητέρα δελφίνα που δεν έφευγε στιγμή από το νεκρό μωρό της.

Γύριζε γύρω του, προσπαθούσε ξανά και ξανά να το κρατήσει στην επιφάνεια, σαν να μην μπορούσε να το αποχαιρετήσει. Ενημερώσαμε άμεσα την ΑΡΙΩΝ – Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών και, με τη δική τους καθοδήγηση, προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Όμως η μητέρα στεκόταν συνεχώς δίπλα του, προστατευτική και συγκλονιστική μέσα στον πόνο της. Δεν μας άφηνε να το πάρουμε…», ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook ο Γιάννης Γιοβάνος.

Και συνέχισε: «Και τότε καταλάβαμε πως κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται παρέμβαση. Μόνο σεβασμό. Η φύση μάς θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρηνούν. Ας τα προστατεύουμε λίγο περισσότερο».

Πηγή: newsbomb.gr