Λέικερς και Λεμπρόν θέλουν να συνεχίσουν μαζί

Λος Άντζελες Λέικερς και Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται πως θέλουν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Λος Άντζελες Λέικερς και τώρα οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην off-season. Φυσικά, το πιο «καυτό» θέμα για τον οργανισμό είναι το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ρομπ Πελίνκα και Τζένι Μπας έχουν ξεκαθαρίσει πως θέλουν ο «Βασιλιάς» να αποσυρθεί με την φανέλα των Λέικερς, ενώ ο GM στην exit interview έδειξε σεβασμό στον θρυλικό μπασκετμπολίστα και τόνισε πως ο οργανισμός θα του δώσει χώρο και χρόνο να αποφασίσει για το μέλλον του.

Σύμφωνα με το «Athletic», υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ανάμεσα στις δύο πλευρές για να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Βέβαια, υπογραμμίζει πως Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Κλίβελαντ Καβαλίερς ίσως διεκδικήσουν την υπογραφή του Λεμπρόν.