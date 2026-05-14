Lakers' Corner: Η «σκούπα», η πιο σημαντική off-season και τα πλάνα για τη νέα σεζόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν ούτε στο Game 4 απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Έτσι, με το τελικό 115-110 η σεζόν των «Λιμνανθρώπων» για φέτος ολοκληρώθηκε και ο οργανισμός στρέφει την προσοχή του στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 24 πόντοι (8/18 σουτ, 2/6 τρίποντα, 6/8 βολές), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 40:26.

Ρούι Χατσιμούρα: 25 πόντοι (9/15 σουτ, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 43:11.

ΝτεΆντρε Έιτον: 6 πόντοι (3/3 σουτ), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20:48.

Όστιν Ριβς: 27 πόντοι (8/16 σουτ, 3/7 τρίποντα, 8/9 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ και 8 λάθη σε 42:59.

Μάρκους Σμαρτ: 5 πόντοι (2/8 σουτ, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 35:37.

Λουκ Κενάρντ: 5 πόντοι (2/5 σουτ, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:20.

Τζάκσον Χέιζ: 18 πόντοι (6/8 σουτ, 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 26:59.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) και 1 ριμπάουντ σε 2:45.

Αντού Τιέρο: 0 πόντοι (0/1 σουτ, 0/1 τρίποντο) σε 2:49.

Μαξ Κλέμπερ: Μηδενική στατιστική σε 0:05.

Μπρόνι Τζέιμς: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Τζέικ ΛαΡάβια: DNP.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: DNP.

Εκτός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

Σύνολο: 110 πόντοι (38/75 σουτ - 50,7%, 10/28 τρίποντα - 35,7%, 24/27 βολές - 88,9%), 37 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ και 19 λάθη.

Τα πλάνα για την off-season

Με την φετινή σεζόν να έχει ολοκληρωθεί, ολόκληρος ο οργανισμός στρέφει την προσοχή του στην off-season και στις κινήσεις του καλοκαιριού. Φυσικά, οι Λέικερς θα έχουν μεγάλες αποφάσεις να πάρουν, καθώς θέλουν να βελτιώσουν το ρόστερ, ενώ την ίδια ώρα αρκετοί παίκτες μένουν χωρίς συμβόλαιο.

Τα συμβόλαια των Λέικερς

Τα σχέδια των Πελίνκα και Ρέντικ

Όπως συνηθίζεται οι Ρομπ Πελίνκα και Τζέι Τζέι Ρέντικ προχώρησαν σε exit interviews μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τα όσα δήλωσαν οι δυο τους έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνουν το προς τα πού θέλει να κινηθεί ο οργανισμός το καλοκαίρι.

Από την πλευρά του, ο GM της ομάδας αρχικά ξεκαθάρισε πως είναι περήφανος για τα όσα πέτυχαν φέτος οι Λέικερς αλλά όχι και ικανοποιημένος και στην συνέχεια έκανε γνωστές τις μεγάλες αλλαγές στο front office που έφερε η άφιξη του Μαρκ Ουόλτερ.

Αρχικά, αποκάλυψε πως έχουν ήδη γίνει προσθήκες στο front office που δεν έχουν ανακοινωθεί και ότι η ομάδα θέλει να υπογράψει δύο assistant GMs. Ο ένας θα ασχολείται με τους παίκτες, την εξέλλιξή τους, το draft κτλ και ο δεύτερος με την στρατηγική πλευρά, με το cap, με τα analytics και τα data. Ο οργανισμός έχει ήδη αρχίσει τις συνεντεύξεις και οι προσλήψεις θα έχουν γίνει μέχρι την έναρξη του Summer League.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές κινήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά τους «Λιμνανθρώπους». Είναι θετικό ότι ξεχωρίζονται οι αρμοδιότητες σε διαφορετικά τμήματα και φαίνεται πως οι Λέικερς θέλουν να αρχίσουν να λειτουργούν με ένα πιο μοντέρνο μοντέλο. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου, η δημιουργία εργαστηρίων και η αλλαγή του παρκέ. Όλα δείχνουν την πρόθεση του Ουόλτερ να βελτιώσει τον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα αλλά και το ότι δεν φοβάται να βάλει το χέρι βαθειά στην τσέπη.

Ο Πελίνκα ακόμα μίλησε και για τις ανάγκες του ρόστερ ενόψει της off-season. Στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν… ενέσεις νεότητας και αθλητικότητας και φυσικά ξεκαθάρισε πως πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο βάθος. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι να έχει και καλό σουτ η ομάδα.

Έγινε ξεκάθαρο πως ο Πελίνκα θα αποδομήσει το ρόστερ, θα μελετήσει τα όσα δούλεψαν και τα όσα όχι και μαζί με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ θα χτίσει ένα ρόστερ που θα καλύπτει τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς αλλά και του κόουτς.

Επιπλέον, ο Πελίνκα ξεκαθάρισε πως οι Λέικερς δεν μπορούν να κάνουν tanking όπως έκαναν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς κάνοντας multiyear rebuild πριν γίνουν φαβορί για το πρωτάθλημα. Έτσι, θα πρέπει να βρει την λεπτή γραμμή και να ισορροπήσει μεταξύ του να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ για το μέλλον αλλά την ίδια ώρα να είναι και σε win-now mode, χωρίς να μπορεί κάποια σεζόν να θεωρηθεί ξεγραμμένη από την αρχή.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις με τον Λούκα Ντόντσιτς, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό συνεργάτη. Μάλιστα, το «Athletic» σε ένα δημοσίευμά του υπογράμμισε πως ο Σλοβένος αστέρας βρίσκεται σε επαφή με τον Μαρκ Ουόλτερ και έχει εντυπωσιαστεί με την επικοινωνία που υπάρχει.

Από την πλευρά του, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ξεκαθάρισε πως θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας (Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς) και τόνισε πως θέλει να έχει ένα βαθύ ρόστερ. Μάλιστα, έφερε για παράδειγμα τους Θάντερ και τους Σπερς, με τον Αμερικανό προπονητή να θέλει να έχει ένα ρόστερ με 10-15 ικανούς παίκτες, και όχι 6-7 όπως φέτος.

Επίσης, ο Ρέντικ ανέφερε πως πρέπει η ομάδα να βελτιωθεί σημαντικά στα βασικά: στην άμυνα, το dribble, την πάσα και το σουτ. Βέβαια, πήρε και την ευθύνη πάνω του καθώς τόνισε ότι αυτό δεν αφορά μόνο το ταλέντο στο ρόστερ αλλά και το προπονητικό επιτελείο.

Και οι δυο, λοιπόν, έκαναν ξεκάθαρο πως πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ρόστερ σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, που έδιναν την αίσθηση πως πίστευαν ότι το ρόστερ έπρεπε να παραμείνει όπως είναι.

Οι ανάγκες της ομάδας και τα δεδομένα των «Λιμνανθρώπων»

Οι ανάγκες των Λέικερς ήταν γνωστές από την προηγούμενη off-season και δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να βρουν έναν βασικό σέντερ, ο οποίος θα είναι vertical lob threat, όπως ο Ντάνιελ Γκάφορντ και ο Ντέρεκ Λάιβλι (αλλά ιδανικά χωρίς τα προβλήματα τραυματισμών). Ακόμη, θα πρέπει να αποκτήσουν two-way wings, οι οποίοι θα φέρουν τον αθλητισμό, την ενέργεια στην άμυνα και το σουτ στο οποίο αναφέρθηκε ο Ρέντικ.

Ακόμη, χρειάζονται έναν secondary playmaker δίπλα στον Ντόντσιτς (θα είναι ο Ριβς αν μείνει) και εδώ αξίζει να αναφερεθί η δήλωση του Πελίνκα: Ο GM του οργανισμού απάντησε «Ξεκάθαρα» όταν ρωτήθηκε για το αν μπορούν οι Λέικερς να γίνουν πιο νέοι και αθλητικοί αν διατηρήσουν το Big 3 τους. Και στάθηκε πως τα picks, το cap και τα tradeable συμβόλαια είναι αρκετά για να αναβαθμιστούν οι «Λιμνάνθρωποι».

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως σύμφωνα με το «Athletic» οι Λέικερς έχουν και την πίεση του χρόνου, καθώς θέλουν να προσφέρουν στον Ντόντσιτς όσα του είχαν υποσχεθεί όταν ανανεώσε (δηλαδή ένα ρόστερ σαν αυτό των Ντάλας Μάβερικς που οδήγησε στους τελικούς). Έτσι, αυτή η off-season μπορεί να είναι μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του οργανισμού.

Υπόθεση Λεμπρόν Τζέιμς

Φυσικά, το μεγαλύτερο βάρος και η περισσότερη προσοχή έχουν πέσει πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» έδειξε πως παραμένει από τους κορυφαίους παίκτες στην λίγκα και πως στα κρίσιμα δηλώνει «παρών».

Το «Athletic» τονίζει πως υπάρχει κοινό ενδιαφέρον από τις δύο πλευρές για να συνεχιστεί η συνεργασία τους, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως οι Πελίνκα και Μπας έχουν ξεκαθαρίσει ότι θέλουν να δουν τον Λεμπρόν να αποσύρεται ως «Λιμνάνθρωπος», ενώ ο Πελίνκα στην exit interview ξεκαθάρισε πως οι Λέικερς θα δώσουν χώρο και χρόνο στον Λεμπρόν να αποφασίσει για το μέλλον του.

Ακόμη, το δημοσιεύμα υπογραμμίζει πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την υπογραφή του «Βασιλιά».

Οι Λέικερς θα πρέπει να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Λεμπρόν - αν δεν αποφασίσει να αποσυρθεί - και ιδανικά να του παρουσιάσουν ένα καλό πλάνο, ώστε να τον πείσουν να μειώσει τις απολαβές του. Ωστόσο, ακόμα και να μην δεχθεί μείωση, δεν γίνεται να μην κρατήσουν τον MVP της φετινής σεζόν τους και τον άνθρωπο που τους επέστρεψε στην κορυφή του ΝΒΑ.

Υπόθεση Όστιν Ριβς

Πολλά έχουν ακουστεί για τον Όστιν Ριβς, με πολλούς να αναφέρουν πως δεν μπορεί να σταθεί στα play-offs. Όμως, αυτό είναι δύσκολο να κριθεί, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε ως τραυματίας. Και ακόμη και να ισχύει, παραμένει ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί να είναι το Ν.2/3 δίπλα στον Ντόντσιτς.

Και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ. Ο Πελίνκα ξεκαθάρισε πως υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για να συνεχίσουν οι δύο πλευρές την κοινή τους πορεία και σύμφωνα με το «Athletic» ο Σλοβένος θέλει την παραμονή του Ριβς. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Ντόντσιτς ενημέρωσε τους Λέικερς ότι δεν θέλει να γίνει trade ο Ριβς για κάποιον άλλον αστέρα, ούτε καν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Είναι ξεκάθαρο πως οι Λέικερς πρέπει να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ριβς. Αρχικά, γιατί η free agency είναι… ξερή και δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Δεύτερον, γιατί δεν πρέπει να τον χάσουν ως ελεύθερο και αν δεν λειτουργήσει ούτε του χρόνου, θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν σε κάποιο trade μελλοντικά. Και τρίτον, επειδή η ανανέωσή του δεν θα επηρεάσει το φετινό salalry cap. Είτε υπογράψει για 25 εκατομμύρια είτε για 40, οι Λέικερς θα μπορούν να κάνουν κανονικά τις κινήσεις του στην free agency και έπειτε με την ανανεώση του συμβολαίου θα ξεπεράσουν το cap. Με λίγα λόγια, η πιθανή ανανέωσή του δεν θα μειώσει το διαθέσιμο κεφάλαιο των «Λιμνανθρώπων» αυτό το καλοκαίρι (σε αντίθεση με αυτή του Λεμπρόν Τζέιμς).

Υπόθεση Μάρκους Σμαρτ

Όταν υπέγραψαν τον Μάρκους Σμαρτ οι Λέικερς πολύ θεώρησαν πως ήταν μία κακή κίνηση. Ωστόσο, ο πρώην Κέλτης έδειξε ότι ανήκει ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο και ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ρέντικ σε όλη τη σεζόν. Ήταν ο ηγέτης της άμυνας, ενώ έδωσε και λύσεις επιθετικά σε κάποια παιχνίδια.

Το «Athletic» ανέφερε πως είναι πιθανό να κάνει opt-out ώστε να αναζητήσει ένα συμβόλαιο με μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι Λέικερς θα ήθελαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

Είναι no-brainer ότι οι Λέικερς πρέπει να τον ανανεώσουν και να αποτελεί έναν από τους παίκτες-κλειδιά που θα έρχονται από τον πάγκο την επόμενη σεζόν.

Υπόθεση ΝτεΆντρε Έιτον

Σύμφωνα με το «Athletic» ο έμπειρος σέντερ ενδέχεται να κάνει opt-out ώστε να αναζητήσει ένα πιο «πλούσιο» συμβόλαιο στην αγορά. Ο Έιτον δεν προσέφερε στους Λέικερς όσα θα ήλπιζαν οι «Λιμνάνθρωποι» και θα έπρεπε να μείνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

O 27χρονος σέντερ ανήκει σε μία περίεργη κατηγορία, καθώς δεν είναι αρκετά καλός για βασικός, αλλά είναι αρκετά καλός για να μην είναι δεύτερος σέντερ. Όμως, για να μείνει στους Λέικερς θα πρέπει να αποδεχθεί ότι θα έρχεται από τον πάγκο και θα πρέπει να υπογράψει ένα team-friendly deal. Αν δεν δεχθεί αυτούς τους δύο όρους, θα πρέπει να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την «Crypto.com Arena».

Υπόθεση Ρούι Χατσιμούρα

Ο Ρούι Χατσιμούρα στα play-offs έχει… παγωμένο αίμα και είναι μόνιμη απειλή από το τρίποντα. Όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο Λος Άντζελες είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες των «Λιμνανθρώπων» και σύμφωνα με το «Athletic» η παραμονή του αποτελεί προτεραιότητα για τους Λέικερς.

Την θέλησή του να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ έδειξε και ο ίδιος με δηλώσεις του, ενώ και ο Πελίνκα και αυτός στις δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της παραμονής του Ιάπωνα φόργουορντ.

Ο Χατσιμούρα είναι ακόμα ένας παίκτης που θα πρέπει να παραμείνει στους Λέικερς και να επιστρέψει και τη νέα σεζόν στο Λος Άντζελες.

Υπόθεση pick

Όπως ανέφερε ο Γιόβαν Μπούχα, η πρόθεση του front office είναι οι Λέικερς να κρατήσουν το 25ο pick που έχουν και να προσπαθήσουν να βρουν ένα… λαβράκι. Οι «Λιμνάνθρωποι» ψάχνουν για game processors, high-competitive παίκτες με υψηλό IQ, που να βάζουν την ομάδα πάνω από όλα.

Έτσι, δύσκολα θα παραχωρηθεί σε κάποιο trade (εκτός αν είναι για να αποκτήσουν ένα πιο υψηλό pick) αλλά φυσικά τα πλάνα ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν.

Υπόθεση Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τέλος, πρέπει να γίνει μία αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Νωρίτερα αναφέραμε πως ο Ντόνστιτς δεν θέλει οι Λέικερς να παραχωρήσουν τον Ριβς για τον «Greek Freak», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν.

Το «Athletic» υπογραμμίζει πως οι «Λιμνάνθρωποι» κινήθηκαν για την απόκτησή του και στο trade deadline και αναμένεται να το κάνουν και το καλοκαίρι. Φυσικά, αυτό μόνο εύκολο δεν θα είναι αλλά αν μία ομάδα μπορεί να κάνει το… αδύνατο δυνατό αυτή είναι οι Λέικερς.

Είναι ξεκάθαρο πως το καλοκαίρι και η off-season θα είναι από τις πιο σημαντικές στην ιστορία των Λέικερς. Θα πρέπει όλοι στον οργανισμό να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να δημιουργηθεί το πιο ανταγωνιστικό ρόστερ που γίνεται, το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα αλλά δεν θα… χαντακώνει την ομάδα για τα επόμενα χρόνια.