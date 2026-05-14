Το WNBA ενέκρινε την πώληση των Σαν και τη μεταφορά τους στο Χιούστον

Το WNBA ενέκρινε επίσημα την πώληση των Κονέκτικατ Σαν και τη μεταφορά της ομάδας στο Χιούστον από τη σεζόν 2027.

Όπως ανακοίνωσε η λίγκα, το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση της ομάδας στον ιδιοκτήτη των Χιούστον Ρόκετς, Τίλμαν Φερτιτα. Οι Σαν θα ολοκληρώσουν τη σεζόν του 2026 στην «Mohegan Sun Arena» του Κονέτικατ και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Χιούστον.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η φυλή Mohegan, που ήταν η ιδιοκτήτρια των Σαν, πούλησε την ομάδα έναντι περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την ιστορία του WNBA.

Το Χιούστον δεν είχε ομάδα στο WNBA από το 2008, όταν διαλύθηκαν οι Χιούστον Κόμετς. Οι Κόμετς ήταν μία από τις ιδρυτικές ομάδες της λίγκας το 1997 και κατέκτησαν τα τέσσερα πρώτα πρωταθλήματα της ιστορίας της, με μεγάλες μορφές όπως οι Σίνθια Κούπερ, Σέριλ Σουπς και Τίνα Τόμπσον.

Αμερικανικά Μέσα αναφέρουν πως η νέα ομάδα του Χιούστον αναμένεται να χρησιμοποιήσει ξανά το όνομα «Κόμετς».

Οι Σαν, που μεταφέρθηκαν στο Κονέτικατ από το Ορλάντο το 2003, είχαν για χρόνια πρωταγωνιστική παρουσία στη λίγκα, με 15 νικηφόρες σεζόν και τέσσερις συμμετοχές σε τελικούς WNBA (2004, 2005, 2019, 2022), παρότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αγωνιστική πτώση.