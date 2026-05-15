Εύκολη εντός έδρας νίκη για την Ζάλγκιρις απέναντι στην Γιουβέντους

Η Ζάλγκιρις πήρε εύκολη νίκη με 108-93 απέναντι στην Γιουβέντους για το λιθουανικό πρωτάθλημα με πρωταγωνιστή τον Αζουόλας Τουμπέλις (21π. 3ρ. 2ασ).

Κορυφαίοι ήταν οι Αζουόλας Τουμπέλις με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ., Ντεϊβίντας Σιρβίντις με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ο Μάντας Ρουμπστάβιτσιους με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για την Γουβέντους ξεχώρισαν οι Σαρούνας Μπενιούσις με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και Μαξ Λιούις με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 45 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 51-56, 86-76, 108-93