Εύκολη εντός έδρας νίκη για την Ζάλγκιρις απέναντι στην Γιουβέντους

Η Ζάλγκιρις ήταν καταιγιστική απέναντι στην Γιουβέντους, επικρατώντας με 108-93 για το πρωτάθλημα της Λιθουανίας.
Κορυφαίοι ήταν οι Αζουόλας Τουμπέλις με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ., Ντεϊβίντας Σιρβίντις με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ο Μάντας Ρουμπστάβιτσιους με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Για την Γουβέντους ξεχώρισαν οι Σαρούνας Μπενιούσις με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και Μαξ Λιούις με 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 45 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 51-56, 86-76, 108-93