Στην αντεπίθεση ο Αταμάν μετά το σχόλιο του Γιανάι: «Σκάσε και ασχολήσου με την ομάδα σου - Εγώ είμαι εδώ 25 χρόνια, έχω τρεις Euroleague»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Εργκίν Αταμάν μετά τα σχόλια του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, στα social media. «Συγκεντρώσου στην ομάδα σου, τους παίκτες σου και τους προπονητές σου. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για εμένα, δεν θα έρθεις ποτέ στο επίπεδό μου με αυτή τη νοοτροπία, ακόμα και αν βάλεις 100 εκατομμύρια», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Παναθηναϊκού Aktor.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν με αφορμή τα σχόλια του Γιανάι:

«Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Για τι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής.

Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. "Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς" είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω:

Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται.

Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».